Brezilya'nın devrik lideri 1,2 milyon dolarlık resmi hediyeyi satıp zimmetine geçirmiş

TÜKENMEZ KALEM, KÜPE, SAAT...

Bu satışlardan elde edilen gelirin ise nakde dönüştürülerek Bolsonaro'nun kişisel malvarlığına dahil edildiği belirlendi. The Guardian'ın aktardığına göre, söz konusu hediyeler arasında şunlar yer alıyor:

Brezilya'nın eski devlet başkanı Jair Bolsonaro'nun da dahil olduğu iddia edilen bir suç örgütünün, yabancı liderlerden gelen 1.2 milyon dolar (yaklaşık 39 milyon 336 bin TL) değerindeki resmi hediyeleri sattığı ileri sürüldü. Geçtiğimiz günlerde Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes, söz konusu örgütle ilgili 476 sayfalık federal polis soruşturmasının raporunun yayınlanmasına izin vermişti. Raporda, Bolsonaro'nun ofisine gönderilen resmi hediyeleri satan suç örgütünün faaliyetlerine ilişkin kanıtlar bulunduğu belirtiliyordu.- 20 bin dolar değerinde Chopard marka tükenmez kalem,- 126 bin dolardan fazla değere sahip bir çift küpe- Yaklaşık 74 bin dolar değerinde özel üretim Rolex saatFederal polis tarafından hazırlanan ve Bolsonaro'nun 'kara para aklama' ile suçlandığı raporda, Bolsonaro'nun Suudi Arabistan tarafından hediye edilen elmasları beyan etmeden zimmetine geçirdiği ve vergisini ödemediği de belirtiliyor.Federal polis, geçen yıl, Bolsonaro'yu 3 milyon dolarlık elmas mücevherleri ülkeye sokmak ve iki lüks saati satmakla suçlamıştı. Polis, Bolsonaro'nun Suudi Arabistan'dan hediye olarak gelen bu saatlerin satışından yaklaşık 70 bin dolar elde ettiğini açıklamıştı. Brezilya, yurt dışından uçakla gelen vatandaşlarından değeri 1000 doların üzerinde olan malların beyan edilmesini ve bu rakamın üzerindeki ürünlerin değerinin yüzde 50'si oranında vergi ödenmesini şart koşuyor.Bolsonaro'nun 'zimmete para geçirme' ve 'kara para aklama' iddialarından suçlu bulunması halinde 25 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.