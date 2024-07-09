Brezilya'nın devrik lideri 1,2 milyon dolarlık resmi hediyeyi satıp zimmetine geçirmiş

TÜKENMEZ KALEM, KÜPE, SAAT...
Bu satışlardan elde edilen gelirin ise nakde dönüştürülerek Bolsonaro'nun kişisel malvarlığına dahil edildiği belirlendi. The Guardian'ın aktardığına göre, söz konusu hediyeler arasında şunlar yer alıyor:
- 20 bin dolar değerinde Chopard marka tükenmez kalem,
- 126 bin dolardan fazla değere sahip bir çift küpe
- Yaklaşık 74 bin dolar değerinde özel üretim Rolex saat
Federal polis tarafından hazırlanan ve Bolsonaro'nun 'kara para aklama' ile suçlandığı raporda, Bolsonaro'nun Suudi Arabistan tarafından hediye edilen elmasları beyan etmeden zimmetine geçirdiği ve vergisini ödemediği de belirtiliyor.
Ne olmuştu?
Federal polis, geçen yıl, Bolsonaro'yu 3 milyon dolarlık elmas mücevherleri ülkeye sokmak ve iki lüks saati satmakla suçlamıştı. Polis, Bolsonaro'nun Suudi Arabistan'dan hediye olarak gelen bu saatlerin satışından yaklaşık 70 bin dolar elde ettiğini açıklamıştı. Brezilya, yurt dışından uçakla gelen vatandaşlarından değeri 1000 doların üzerinde olan malların beyan edilmesini ve bu rakamın üzerindeki ürünlerin değerinin yüzde 50'si oranında vergi ödenmesini şart koşuyor.
Bolsonaro'nun 'zimmete para geçirme' ve 'kara para aklama' iddialarından suçlu bulunması halinde 25 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.