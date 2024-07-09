Samanyolu Haber /Dünya / Brezilya'nın devrik lideri 1,2 milyon dolarlık resmi hediyeyi satıp zimmetine geçirmiş /09 Temmuz 2024 16:54

Brezilya'nın devrik lideri 1,2 milyon dolarlık resmi hediyeyi satıp zimmetine geçirmiş

Bolsonaro'nun da dahil olduğu iddia edilen suç örgütünün, 1.2 milyon dolar değerindeki resmi hediyeleri sattığı belirtildi. Gelirin, Bolsonaro'nun kişisel malvarlığına dahil edildiği aktarıldı.

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Brezilya'nın eski devlet başkanı Jair Bolsonaro'nun da dahil olduğu iddia edilen bir suç örgütünün, yabancı liderlerden gelen 1.2 milyon dolar (yaklaşık 39 milyon 336 bin TL) değerindeki resmi hediyeleri sattığı ileri sürüldü. Geçtiğimiz günlerde Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes, söz konusu örgütle ilgili 476 sayfalık federal polis soruşturmasının raporunun yayınlanmasına izin vermişti. Raporda, Bolsonaro'nun ofisine gönderilen resmi hediyeleri satan suç örgütünün faaliyetlerine ilişkin kanıtlar bulunduğu belirtiliyordu.

TÜKENMEZ KALEM, KÜPE, SAAT...

Bu satışlardan elde edilen gelirin ise nakde dönüştürülerek Bolsonaro'nun kişisel malvarlığına dahil edildiği belirlendi. The Guardian'ın aktardığına göre, söz konusu hediyeler arasında şunlar yer alıyor:

- 20 bin dolar değerinde Chopard marka tükenmez kalem,
- 126 bin dolardan fazla değere sahip bir çift küpe
- Yaklaşık 74 bin dolar değerinde özel üretim Rolex saat

Federal polis tarafından hazırlanan ve Bolsonaro'nun 'kara para aklama' ile suçlandığı raporda, Bolsonaro'nun Suudi Arabistan tarafından hediye edilen elmasları beyan etmeden zimmetine geçirdiği ve vergisini ödemediği de belirtiliyor.

Ne olmuştu?

Federal polis, geçen yıl, Bolsonaro'yu 3 milyon dolarlık elmas mücevherleri ülkeye sokmak ve iki lüks saati satmakla suçlamıştı. Polis, Bolsonaro'nun Suudi Arabistan'dan hediye olarak gelen bu saatlerin satışından yaklaşık 70 bin dolar elde ettiğini açıklamıştı. Brezilya, yurt dışından uçakla gelen vatandaşlarından değeri 1000 doların üzerinde olan malların beyan edilmesini ve bu rakamın üzerindeki ürünlerin değerinin yüzde 50'si oranında vergi ödenmesini şart koşuyor.

Bolsonaro'nun 'zimmete para geçirme' ve 'kara para aklama' iddialarından suçlu bulunması halinde 25 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.
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