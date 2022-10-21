Samanyolu Haber /Gündem / Elon Musk ile Rus Devlet adamının ilginç mesajlaşması /21 Ekim 2022 13:19

Elon Musk ile Rus Devlet adamının ilginç mesajlaşması

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Elon Musk'ı 9 Mayıs Zafer Bayramı kutlamalarına Moskova'ya davet etti.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER- MOSKOVA 

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan  Yardımcısı  Dmitry Medvedev, Elon Musk'ı 9 Mayıs Zafer Bayramı kutlamalarına Moskova'ya davet etti.

Elon Musk, Twitter hesabından Kuzey Doğu cephesindeki “Bakhmut'ta işler nasıl? Şimdi Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Artemovsk yakınlarına da ilerliyor” yazmıştı.

Medvedev’de Musk'a yanıt olarak "Zafer Gününde Moskova'da görüşürüz!" yazdı.

Twitter'deki bu atışma, Dmitriy Medvedev’in İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın Başbakanlıktan istifa etmesinden sonra başladı. Medvedev, bir İngiliz şakasıyla Truss’ın istifasını “tebrik” etmişti
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