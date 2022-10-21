Samanyolu Haber /Dünya / ABD’den Türkiye’yle ilgili çarpıcı açıklama: Uyardık, uyarmaya devam edeceğiz /21 Ekim 2022 14:22

ABD’den Türkiye’yle ilgili çarpıcı açıklama: Uyardık, uyarmaya devam edeceğiz

Rusya'nın 24 Şubat'tan başladığı Ukrayna işgali sürerken, ABD ile Türkiye arasında yeni bir gerilim oluştu... Son dönemde Ankara ile Moskova'nın yakınlaşmasını yakından izleyen Washington yönetimi dikkat çekici bir açıklama yaptı ve uyarıda bulundu.

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Türkiye ile ABD arasında oluşan bir dizi kriz ve gerilime bir yenisi daha eklendi… 24 Şubat’tan beri Ukrayna’yı işgal eden ve uluslararası kamuoyunda endişe yaratan Rusya ile Türkiye’nin son dönemde yakınlaşması ile ilgili dikkat çekici bir açıklama ABD’den geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafından yapılan basın toplantısında bu konu gündeme geldi. Bu hafta ABD Hazine Bakanlığı’ndan Elizabeth Rosenberg’in başkanlık ettiği bir heyetin Türkiye’de temaslarda bulunduğunu hatırlatan Ned Price, kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi.

“UYARMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Price, kendisine yöneltilen, “ABD’den bir heyet üç günlüğüne Türkiye’deydi. Bu ziyaretler Rusya’ya yaptırım konusunda beklenen sonucu verdi mi” sorusuna yanıt verdi. Price, “Hazine Bakanlığı’nda kıdemli bir yetkili olan Rosenberg’in önderliğindeki heyet Ankara ve İstanbul’da Türk yetkililerle temaslarda bulundu. Bu konuda daha fazla detay için Hazine Bakanlığı’na sormanız gerek” dedi.

Price sözlerine, “Türkiye Rusya’nın saldırganlığına karşı Ukrayna’nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını destekleyen önemli ve değerli bir NATO müttefiki olduğu için bu ziyaret gerçekleşti. Ve biz Türkiye’yi birçok farklı kanaldan ve çok sayıda toplantıda Rus varlıkları ve para transferi için güvenli bir liman olmaması konusunda uyardık. Bu konuda uyarmaya da devam edeceğiz. Bizim yaptırımımızın, bütün ülkeler tarafından yapılmasıyla Rusya’ya gereken cevabı vermesini istiyoruz ve bu hepimizin ortak çıkarı” diyerek devam etti.

Price, kendisine yöneltilen F-16’larla ilgili bir soruya ise, “Bu konuda yeni bir gelişme yok” şeklinde yanıt verdi.
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