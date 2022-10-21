Samanyolu Haber /Gündem / İtalyan bilim insanlarından dikkat çeken buluş /21 Ekim 2022 14:29

İtalyan bilim insanlarından dikkat çeken buluş

İtalyan bilim insanları gıdaların sağlıklı bir şekilde dondurulabilmesi için bir sensör geliştirdiklerini duyurdu.

SHABER3.COM

İtalyan bilim adamları, pizzanın düzgün bir şekilde dondurulmasını sağlayabilecek yenilebilir bir sensör geliştirdi.

Istituto Italiano di Tecnologia’daki (İtalyan Teknoloji Enstitüsü) araştırmacıları, kendi kendine çalışan bir buz çözme sensörü icat etti.
Sensör yemeğin üzerine yerleştirildiğinde, gıdaların uygunsuz şekilde dondurulmasını tespit etmek için su, sofra tuzu ve çeşitli elektrolitler gibi yaygın olarak yutulan sıvıların veya takviyelerin doğal elektronik özelliklerinden yararlanıyor. Yeni cihaz, 12 Ekim 2022’de ACS Sensors dergisinde yayınlanan bir makalede açıklandı.


Sensör tamamen yenilebiliyor. Sensörde bulunan bir blok balmumu, iki parçayı birbirine bağlı tutuyor. Sensörün reaksiyona girdiği sıcaklık, tuzları veya sudaki konsantrasyonunu değiştirerek 0 ile 50 derece arasında ayarlanabiliyor.

Sistem sadece pizza değil, et ve balık ürünlerinde de, ürünler tabağa ulaştıklarında düzgün ve taze tutulduklarını kontrol etmelerine de olanak tanıyacak.
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