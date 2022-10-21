Meksika'da tanker kazası: Demiryolu alevler içinde kaldı

Olayın görüntüleri sosyal medyada viral olurken, bir videoda bir trenin alev tünelinde dönüşen demiryolundan geçtiği görülüyor.

Ş?u ana kadar ulaşılan bilgilere göre kazada hayatını kaybeden olmadı ancak yaralılar olduğu aktarılıyor.

Aguascalientes şehri Belediye Başkanı Leonardo Montanez olayda can kaybı yaşanmadığını belirterek, kaza sonucu çıkan yangına müdahale için 200 kişilik bir itfaiye ekibinin görevlendirildiğini ifade etti. Ayrıca çevredeki gönüllülerin de yangın söndürme çalışmalarına destek verdiği görüldü.

