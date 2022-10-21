Samanyolu Haber /Gündem / Meksika'da tanker kazası: Demiryolu alevler içinde kaldı /21 Ekim 2022 13:15

Meksika'da tanker kazası: Demiryolu alevler içinde kaldı

Meksika’da akaryakıt yüklü bir tanker trenle çarpıştı. Tankerin patlamasına neden olan kazada çevredeki ev ve araçlar alevler içinde kalırken 3 kişinin dumandan zehirlendiği bildirildi.

Meksika'da tanker kazası

Meksika’nın Aguascalientes şehrinde akaryakıt yüklü bir tanker, hemzemin geçitten geçtiği sırada bir trenle çarpıştı. Kaza sonucu tankerde patlama meydana gelirken alevler etrafa yayıldı. Yangının çevreye yayılması sonucu bölgede bulunan 120 ev ile 50 araç zarar gördü. Olay nedeniyle bölgede yaşayan bin 500 kişi evlerinden tahliye edilirken 3 kişinin dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Olayın görüntüleri sosyal medyada viral olurken, bir videoda bir trenin alev tünelinde dönüşen demiryolundan geçtiği görülüyor.

Ş?u ana kadar ulaşılan bilgilere göre kazada hayatını kaybeden olmadı ancak yaralılar olduğu aktarılıyor.
Aguascalientes şehri Belediye Başkanı Leonardo Montanez olayda can kaybı yaşanmadığını belirterek, kaza sonucu çıkan yangına müdahale için 200 kişilik bir itfaiye ekibinin görevlendirildiğini ifade etti. Ayrıca çevredeki gönüllülerin de yangın söndürme çalışmalarına destek verdiği görüldü.
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Meksika'da tanker kazası

Meksika'da tanker kazası

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