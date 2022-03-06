Samanyolu Haber /Dünya / Elon Musk kararını açıkladı: Rusya'nın internetini kesecek mi? /06 Mart 2022 13:49

Elon Musk kararını açıkladı: Rusya'nın internetini kesecek mi?

Starlink ağıyla dünyanın birçok noktasına internet sağlayan Elon Musk, Rusya'nın internetini kesme tartışmalarında kararını açıkladı.

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Dünya yörüngesindeki 2 bin uyduluk Starlink ağının sahibi milyarder Elon Musk, Ukrayna haricinde bazı ülkelerin Starlink’i Rus haber kaynaklarına kapatma talebine olumsuz yanıt vererek ifade özgürlüğünü desteklediğini belirtti. Diğer yandan Musk’ın, dün Volodimir Zelenski ile görüşerek internet altyapısı yok olan kentler için yeni Starlink terminalleri göndereceği belirtildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre NASA’nın uzay taşımacılığını yapan SpaceX, dünya yörüngesinde 2 binden fazla aktif uydu ağı sahibi Starlink ve Tesla’nın sahibi iş adamı Elon Musk, dün yaptığı açıklamada Starlink’in uydu ağını Rusya’nın haber kaynaklarına kapatmak için bazı ülkeler tarafından kendisine çağrı yapıldığını ifade etti.

Musk, bu çağrılara olumlu yanıt vermediğini belirterek “Starlink'e bazı hükümetler (Ukrayna hariç) tarafından Rus haber kaynaklarını engellemesi söylendi. Silah zoruyla olmadıkça bunu yapmayacağız. Özgür konuşma mutlakiyetçisi olduğum için üzgünüm” ifadelerini kullandı.

MUSK, DÜN ZELENSKİ İLE GÖRÜŞTÜ
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski dün akşam yaptığı açıklamada Elon Musk ile telefonda görüştüğünü belirterek “Ukrayna'yı sözleri ve eylemleriyle desteklediği için ona minnettarım. Gelecek hafta, yok edilen şehirler için başka bir Starlink sistemi grubu alacağız” dedi. Elon Musk, geçen hafta Ukrayna’nın internet altyapısının kesintiye uğramaması için Starlink uydu terminalleri göndermişti.    






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