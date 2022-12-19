Elon Musk'ın 'istifa' anketi sonuçlandı; Twitter'ı bırakacak mı?

Twitter'daki CEO'luk görevinden istifa edip etmeme konusunda Elon Musk'ın başlattığı anket sonuçlandı. 17.5 milyondan fazla kişinin oy kullandığı anket sonucunda, katılımcıların yüzde 57.5’i platformun CEO’su olarak görevi bırakmasını istedi. Twitter’ı 44 milyar dolara satın alan Musk, anketten çıkan sonucu kabul edeceğini söylemişti.







Milyarderin pazar akşamı başlattığı ankette, yüzde 57.5 oranında 'evet' oyu verilirken, katılımcıların yüzde 42.5', Musk'ın CEO'luktan ayrılması fikrine karşı çıktı.





Twiter'ın yeni patronu, anketi başlatmasının ardından yaptığı paylaşımlarda, ayrılma konusunda 'ciddi' olduğunu belirtirken, "Ne dilediğine dikkat et, çünkü onu elde edebilirsin" ifadelerini kullanmıştı.