Elon Musk'tan Toyota'ya çağrı

Elektrikli araçlarda farklı türlerde şarj bağlayıcıları bulunuyor. Tesla'nın kullandığı Kuzey Amerika Şarj Standartı (NACS) bağlayıcısı ise en popülerler arasında yer alıyor.







Birçok firma da son birkaç hafta içinde aldığı yeni karar ile birlikte NACS bağlayıcısını benimsemeye karar verdi. Bu kararı ilk olarak dünyanın en büyük otomobil firmalarından biri olan Ford aldı.





Firma aldığı karar kapsamında 2025 yılından itibaren tüm elektrikli araçlarında NACS kullanarak Tesla Supercharger'larla uyumlu hale getireceğini belirtti.





Gelecek yıldan itibaren Ford EV'ler, Kuzey Amerika'daki 12 bin Supercharger konumunu kullanabilecek, ancak bir adaptöre ihtiyaç duyacak. 2025 yılında adaptör artık gerekmeyecek.





General Motors da hemen ardından Tesla ile neredeyse aynı ortaklık duyurusunu yaptı ve ChargePoint, Blink ve Kempower gibi birçok şarj şirketi de NACS'yi kullanacaklarını açıkladı.





Blink yaptığı açıklamada "Tesla, GM ve Ford'un son duyurularını göz önüne aldığımızda, teknolojiler ilerledikçe ve endüstri paydaşları bir araya gelip en iyi uygulamaları değerlendirdikçe, EV şarj endüstrisinin sürekli evrimini açıkça görüyoruz" dedi.





ELON MUSK'TAN TOYOTA'YA ÇAĞRI

Japon otomobil üreticisi Toyota yeni şarj bağlayıcısı bZ4X EV'yi tanıtmıştı. Business Insider tarafından incelenen şarj bağlayıcısı "aci verici derecede yavaş" şeklinde nitelendirilmişti.





Elon Musk'ta Business Insider'ın yorumuna atıfta bulunarak Toyota'ya NACS'a katılmaları gerektiğini söyledi.



