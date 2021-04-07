EMA'dan AstraZeneca'nın kullanımına devam tavsiyesi

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), kan pıhtılaşmasına yol açtığı gerekçesiyle birçok ülkede kullanımına sınırlama getirilen AstraZeneca aşısına bir kez daha yeşil ışık yaktı.







Koronavirüse karşı geliştirilen AstraZeneca aşısı ile kan pıhtılaşması arasında bağlantı olma ihtimalinin bulunmasına rağmen koronavirüs salgınına karşı aşının yararının risklerinden daha fazla olduğuna dikkat çeken EMA, aşının kullanılmaya devam edilmesi tavsiyesinde bulundu.





EMA Direktörü Emer Cooke, bugün Amsterdam'da yaptığı açıklamada, "Aşının Covid-19 ile mücadeledeki yararının risklerinden daha fazla olduğu değerlendirilmektedir" dedi.





EMA'nın açıklamasında aşı olan kişilerde görülen trombozun özellikle 60 yaş altı kadınlarda tespit edildiği ve aşı olduktan yaklaşık iki hafta sonra ortaya çıktığı belirtildi. Eldeki bulgulara göre, yaş, cinsiyet veya mevcut hastalıklar gibi risk faktörleri tespit edilmediğini kaydeden EMA, şu aşamada aşının Avrupa Birliği (AB) içinde kullanımına sınırlama getirmediğini bildirdi.





"Çok nadir görülen" yan etki





EMA'nın açıklamasında aşının "çok nadir görülen" yan etkileri olarak kan pıhtılaşmasının prospektüse yazılması gerektiği de belirtildi.





Almanya'nın da aralarında olduğu birçok Avrupa ülkesi, AstraZeneca aşısının 60 yaş altındakilere yapılmaması tavsiyesinde bulunmuştu. EMA'nın son açıklamasının ülkelerin AstraZeneca aşısına ilişkin kararlarını nasıl etkileyeceği ise henüz bilinmiyor.





İngiltere-İsveç ortaklığındaki AstraZeneca şirketinin ürettiği Vaxzevria adlı koronavirüs aşısına EMA ocak ayı sonunda acil kullanım onayı vermişti. Şirket, aşıya dair bütün olası yan etkileri EMA'ya bildirmekle yükümlü bulunuyor. Avrupa ülkelerinde AstraZeneca'nın tromboza yol açabileceği şüphesinin belirlenmesinin ardından, şirket tarafından yapılan açıklamalarda aşıya dair çalışmaların tromboz riski ortaya koymadığı duyurulmuştu.