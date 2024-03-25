Emeklilerden Mansur Yavaş'tan dikkat çeken istek

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, bugün Nallıhan'da gerçekleştirdiği mitingin ardından Güdül Belediye Başkan Adayı Mehmet Doğanay ile birlikte Güdül'de esnafı ziyaret etti.



Esnafa hayırlı işler dileyen Yavaş, esnafın sorunlarını da dinledi. Bir esnafın "14 yıldır AK Partiliyim, damadımı işe sokamadım, iki tane çocuğu var ben bakıyorum. Sizden iş bekliyorum. Kazanacağız" ifadeleri üzerine Yavaş, "İnşallah bakacağız diyorum" dedi.



"EMEKLİ BERBERLERİ AÇILSIN"



Daha sonra Yavaş, Ayaş Belediye Başkan Adayı İzzet Demircioğlu ile birlikte Ayaş'ta da esnafı ziyaret etti. Burada bir vatandaşın "Emekliyim. Yetmiyor, ek gelir yapmaya çalışıyoruz ama şehirdekiler yapamıyor. Size önerim emekliler için bahsediyorum tabii, bir saç tıraşı 200 lira. Emekli bunda zorlanıyor. Kent lokantaları gibi emekli berberleri açılsa hatta orada emekliler de çalışsa emekliler ucuza tıraş olsa. Bir imkan sağlayabilirseniz emekliler için iyi olur ben de memnun olurum" talebine Yavaş, "Yaptıralım. Bunu hayata geçirelim. Emeklilere ayrıca destek de veriyoruz biliyorsunuz" yanıtını verdi.