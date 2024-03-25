Samanyolu Haber /Gündem / İnternetten bebek satışı skandalı! Site saatler sonra kapatıldı /25 Mart 2024 21:01

İnternetten bebek satışı skandalı! Site saatler sonra kapatıldı

'İnternetten bebek satışı' haberinin ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Site, saatler sonra kapatıldı.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre İçişleri Bakanlığı, birinin anne karnında, diğerleri iki aylık bebeklerin satışının söz konusu olduğu haber üzerine hızla harekete geçerek, 30 saat içinde şifresiz ve kayıt olmadan erişilebilen internet sitesini kapattı. Cumhuriyet Gazetesi'nin gündeme taşıdığı 'satılık bebek' haberine binlerce kişi tepki gösterdi.

'Bebek Ticaretine Devlet Neden Sessiz Kalıyor'

Sosyal medyada binlerce kişi hem bebeklerine 100 bin TL değer biçerek satan ailelere hem de onları çaresiz bırakan AKP hükümeti eleştirildi. Sosyal medya kullanıcıları, 'internette bebek satışına' ilişkin çıkan haberlere; 'Vicdansız anne', 'Satılan eşya değil bebek', 'Bebek ticaretine devlet neden sessiz kalıyor' yorumlarında bulundu.

Erişim Engeli İçin Başvuru Yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, haber üzerine konunun detaylı incelenmesine yönelik savcılığa şikâyette bulunduğu ve habere konu olan internet sitesine erişim engeli kararı için başvuru gerçekleştirildiği bildirildi.
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