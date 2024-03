Trump için beklenmedik zafer

New York Temyiz Mahkemesi, Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, hakkındaki emlak dolandırıcılığı davasında bugün ödemesi gereken miktarı 454 milyon dolardan 175 milyon dolara indirdi ve ödeme için 10 gün ek süre tanıdı.



Temyiz Mahkemesi hakimlerinden oluşan 5 kişilik heyetin verdiği karar, ABD medyasında, eski ABD Başkanı için "çok önemli ve beklenmedik bir zafer" olarak değerlendirildi.



Trump, indirim kararı alınmaması durumunda, banka hesaplarındaki parası ve bazı önemli taşınmaz mülkleri üzerindeki kontrolünü kaybetme riskiyle karşı karşıya olacaktı.



New York'taki alt mahkemenin kararı gereği, Trump bugün 454 milyon dolarlık cezayı ödemek için tahvil şirketleriyle senet imzalamak ve bunun için avukatlarının bildirdiğine göre yaklaşık 557 milyon dolarlık teminat göstermek zorunda kalacaktı.



Temyiz Mahkemesinin bu kararı, temyiz başvurusuna devam ettiği süreçte Donald Trump'ın mal varlıklarına el konulması riskini ortadan kaldırdığı anlamına geliyor.



TRUMP HAKKINDAKİ DOLANDIRICILIK DAVASI



New York Başsavcısı Letitia James, Trump'ın üç çocuğu ve şirketinin servetini 3,6 milyar dolar fazla gösterdiği suçlamasıyla dava açmış, mahkemeden Trump ve çocuklarının New York'ta şirket kurmalarını ve 5 yıl boyunca ticari gayrimenkul satın almalarını yasaklayarak 370 milyon dolar para cezasına çarptırılmalarını talep etmişti.



2 Ekim 2023'te başlayan duruşmalar, 11 Ocak'taki kapanış konuşmalarıyla sona ermiş, 16 Şubat’ta da davaya bakan Yargıç Arthur Engoron, "emlak sektöründe hileli işler yapmak"tan Trump’a 354,9 milyon dolar, çocukları Donald Trump Jr. ve Eric Trump’ın her birine 4'er milyon dolar, şirketin eski mali işler müdürüne de 1 milyon dolar para cezası vermişti.



Trump, kararı, New York Temyiz Mahkemesine götürmüştü ancak temyizde dava görülürken, Trump'ın, New York Başsavcılığının cezai karar yetkisi ile mal varlıklarına haciz koymasını engellemek için toplam miktarın yüzde 10 fazlası ve faizleriyle 454 milyon doları, 25 Mart’a kadar teminat olarak sağlaması gerekiyordu.