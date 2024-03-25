Samanyolu Haber /Dünya / Trump için beklenmedik zafer /25 Mart 2024 20:43

Trump için beklenmedik zafer

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın dolandırıcılık davasında çarptırıldığı 464 milyon dolarlık cezada indirime gidildi.

SHABER3.COM

New York Temyiz Mahkemesi, Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, hakkındaki emlak dolandırıcılığı davasında bugün ödemesi gereken miktarı 454 milyon dolardan 175 milyon dolara indirdi ve ödeme için 10 gün ek süre tanıdı.

Temyiz Mahkemesi hakimlerinden oluşan 5 kişilik heyetin verdiği karar, ABD medyasında, eski ABD Başkanı için "çok önemli ve beklenmedik bir zafer" olarak değerlendirildi.

Trump, indirim kararı alınmaması durumunda, banka hesaplarındaki parası ve bazı önemli taşınmaz mülkleri üzerindeki kontrolünü kaybetme riskiyle karşı karşıya olacaktı.

New York'taki alt mahkemenin kararı gereği, Trump bugün 454 milyon dolarlık cezayı ödemek için tahvil şirketleriyle senet imzalamak ve bunun için avukatlarının bildirdiğine göre yaklaşık 557 milyon dolarlık teminat göstermek zorunda kalacaktı.

Temyiz Mahkemesinin bu kararı, temyiz başvurusuna devam ettiği süreçte Donald Trump'ın mal varlıklarına el konulması riskini ortadan kaldırdığı anlamına geliyor.

TRUMP HAKKINDAKİ DOLANDIRICILIK DAVASI

New York Başsavcısı Letitia James, Trump'ın üç çocuğu ve şirketinin servetini 3,6 milyar dolar fazla gösterdiği suçlamasıyla dava açmış, mahkemeden Trump ve çocuklarının New York'ta şirket kurmalarını ve 5 yıl boyunca ticari gayrimenkul satın almalarını yasaklayarak 370 milyon dolar para cezasına çarptırılmalarını talep etmişti.

2 Ekim 2023'te başlayan duruşmalar, 11 Ocak'taki kapanış konuşmalarıyla sona ermiş, 16 Şubat’ta da davaya bakan Yargıç Arthur Engoron, "emlak sektöründe hileli işler yapmak"tan Trump’a 354,9 milyon dolar, çocukları Donald Trump Jr. ve Eric Trump’ın her birine 4'er milyon dolar, şirketin eski mali işler müdürüne de 1 milyon dolar para cezası vermişti.

Trump, kararı, New York Temyiz Mahkemesine götürmüştü ancak temyizde dava görülürken, Trump'ın, New York Başsavcılığının cezai karar yetkisi ile mal varlıklarına haciz koymasını engellemek için toplam miktarın yüzde 10 fazlası ve faizleriyle 454 milyon doları, 25 Mart’a kadar teminat olarak sağlaması gerekiyordu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump için beklenmedik zafer Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:04:04