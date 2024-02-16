Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere bayram ikramiyesinde artışa gittiklerini açıkladı.







Erdoğan, partisinin Ordu mitinginde yaptığı açıklamada "Önümüz ramazan arkası bayram emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde de bütçe imkanlarını tekrar zorlama pahasına bir artış yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki bayramda bu rakamı yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselteceğiz" dedi.





EMEKLİNİN BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?



Yılda 2 kez bayram ikramiyesi alan emekliler, 2024 yılında toplam 6 bin lira ikramiye almış olacak.





2024 BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN HESAPLARA YATIRALACAK?

Ramazan Bayramı, 10 Nisan itibarıyla idrak edilecek. Emekliye bayram ikramiyeleri ise bayramdan önceki hafta hesaplara geçiyor. Dolayısıyla 3-9 Nisan tarihleri aralığında bütün emekliler ilk ikramiyeleri almış olacak.





Emekli bayram ikramiyesi düzenlemesinin Mart ayında Meclis'e gelip yasalaşmasının ardından Nisan ayında Ramazan Bayramı öncesi ödenmesi öngörülüyor.