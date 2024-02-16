Haberi görenler aynı soruyu soruyor: Kılıçdaroğlu siyasete mi dönüyor?

CHP Genel Başkanlığı'nı bıraktıktan sonra çalışmalarını ofisinde sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu, uzun bir aranın ardından esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ankara Ostim'de esnafı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, çalışanlara simit götürdü. Esnaf ise Kılıçdaroğlu'na çay, peynir ve domates ikram etti.







"SİYASETİ BIRAKMADIM" MESAJI



Siyasete devam mesajı veren Kılıçdaroğlu, "Siyasetin giriş kapısı vardır ama çıkış kapısı yoktur. Girdik tamam, çıkmak istesen de çıkamıyorsun. Memleketin dünya kadar sorunu var ilgilenmek zorundasın. Görüş beyan etmesen bile bakmak, öğrenmek, konuşmak, dinlemek zorundasın. Vatandaşın derdi nedir diye ilgileneceksin. Ortam değişiyor, insanlar değişiyor, dertler değişiyor. Bu değişimi siyasetçinin de izlemesi lazım. Rahmetli Süleyman Demirel de Cumhurbaşkanlığını bıraktı ama siyaseti bırakmadı" ifadelerine yer verdi.





DUVARDAKİ YAZI DİKKAT ÇEKTİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinden paylaşılan fotoğraflar dikkat çekti. Fotoğrafta dikkat çeken detaylardan birisi duvarda asılı olan bir yazı oldu. Ziyaretle ilgili paylaşılan fotoğraflardan birinde Kılıçdaroğlu'nun hemen arkasındaki duvarda "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursun" yazısı yer alıyordu.





O fotoğraflar sosyal medyada "Kılıçdaroğlu mesajı mı verdi?" yorumlarını beraberinde getirdi.







