Rusya'da tutuklu muhalif Aleksey Navalnıy’nın ölümüne dünyadan tepkiler: 'Rusya sorumlu'

Tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalni'nin tutulduğu hapishanede hayatını kaybettiğinin açıklanmasının ardından dünyadan da Navalni'ye ilişkin açıklamalar yapıldı.





Reuters haber ajansının aktardığına göre, Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, Navalni'nin 'bir baskı sistemine direnmenin' bedelini canıyla ödediğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e işaret eden Dışişleri Bakanı Sejourne, "Bir ceza kolonisindeki ölümü bize Vladimir Putin'in rejiminin gerçekliğini hatırlatıyor" ifadelerini kullandı.





ABD: EĞER DOĞRUYSA KORKUNÇ BİR TRAJEDİ

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, NPR'a yaptığı açıklamada, ABD'nin 'Navalni'nin ölümünü doğrulamaya çalıştığını' söyledi. Sullivan, katıldığı radyo programında, "Eğer teyit edilirse, bu, korkunç bir trajedi" ifadelerini kullandı.







ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da 'Navalni'nin ölümüne ilişkin haberlerin doğru olması halinde, bunun sadece Putin'in inşa ettiği sistemin kalbindeki zayıflığının ve çürümüşlüğün altını çizmiş olacağını' savundu. Blinken, "Bundan Rusya sorumlu" dedi.





BELÇİKA: NEDEN UKRAYNA'YI DESTEKLEYECEĞİMİZİ VURGULUYOR

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, "Trajik ölümü, neden Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğimizin altını çiziyor. Düşüncelerimiz Navalni'nin ailesi, arkadaşları ve tüm cesur Rus siyasi tutuklularla" dedi.





ALMANYA: PUTİN, BU YÜZDEN İŞKENCE EDEREK ÖLDÜRDÜ

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, X hesabından yaptığı açıklamada, "Aleksey Navalni, hiç kimsenin olmadığı kadar özgür ve demokratik Rusya'nın bir sembolüydü. Tam da bu sebeple ölmesi gerekiyordu" ifadelerini kullandı. Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner ise konuya ilişkin açıklamasında, "Aleksey Navalni, demokratik bir Rusya için mücadele etti. Bu yüzden Putin onu işkence ederek öldürdü" dedi.





LETONYA: KREMLİN TARAFINDAN VAHŞİCE ÖLDÜRÜLDÜ

Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, Navalni'nin 'Kremlin tarafından vahşice öldürüldüğünü' savunarak bunun 'Rusya'nın mevcut rejiminin gerçek doğasını gösterdiğini' söyledi. Cumhurbaşkanı Rinkevics, X hesabından yaptığı açıklamada, "Aleksey Navalni hakkında ne düşünüyor olursanız olun, o, Kremlin tarafından vahşice öldürüldü. Bu, bir gerçek ve Rusya'nın mevcut rejiminin gerçek doğası hakkında bilinmesi gereken bir şey. Aile ve arkadaşlarını başsağlığı dileğimi iletiyorum" dedi.





AB VE NATO'DAN AÇIKLAMA

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel de konuya ilişkin açıklamasında, Rus muhalifin 'özgürlük ve demokrasi değerleri için savaştığını' belirterek, Navalni'nin 'ailesine ve demokrasi için savaşanlara' başsağlığı dileklerini iletti.





ABD Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de X hesabından yaptığı açıklamada, "Aleksey Navalni'nin ölüm haberi karşısında derinden endişe ve üzüntü duyuyorum. Putin'in kendi halkından gelen muhalefetten daha çok korktuğu bir şey yok" dedi. Von der Leyen, bunun 'Putin ve rejimi hakkında acı bir hatırlatma' olduğunu da sözlerine ekledi.





NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Navalni'nin ölümüne ilişkin Rusya'dan gelen haberler karşısında 'derin üzüntü ve rahatsızlık duyduğunu' belirterek, 'tüm gerçeklerin saptanması gerektiğini' söyledi. Stoltenberg, Rusya'nın Aleksey Navalni'nin 'ölümüyle ilgili koşullara ilişkin tüm ciddi sorulara yanıt vermesi gerektiğini' ifade etti.





İSVEÇ: EĞER HABERLER DOĞRUYSA...

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström de sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, "Aleksey Navalni hakkında korkunç haberler... Eğer Rus hapishanesindeki ölümü hakkındaki haber doğruysa, bu, Putin rejiminin korkunç bir suçunu daha temsil etmiş olur. Navalni'ye karşı olan acımasızlık, otoriterliğe karşı mücadele etmenin neden gerekli olduğunu tekrar gösteriyor" ifadelerini kullandı.