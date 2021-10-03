Samanyolu Haber /Gündem / Emine Erdoğan'ın 'mango kurutun' önerisine tepki yağdı /03 Ekim 2021 17:37

Emine Erdoğan'ın 'mango kurutun' önerisine tepki yağdı

Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'ın mutfakta tasarruf için "Mangoyu kurutup saklayın" önerisine CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal başta olmak üzere sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'ın mutfakta tasarruf için "Mangoyu kurutup saklayın" önerisine tepki gösterildi.

Bir dergi için röportaj veren Emine Erdoğan, mutfakta tasarruf için "Mangoyu kurutup saklanması" önerisinde bulundu.
 
Erdoğan’ın önerisine çeşitli yorumlar yapılırken CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’dan tepki geldi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Tanal, "60 yaşındayım. Mango nasıl bir yiyecektir? Nasıl yenilir? Bugüne kadar daha yemedim. Milletin yüzde 99 mango yediğini ve bildiğini sanmıyorum.

Günaydın Türkiye’m, mangoyu merak ediyorum, ya siz? Saray böyle bir şey! Öğrenciler barınacak yurt bulamıyor, birileri mango kurutmayı öneriyor” ifadelerini kullandı.








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