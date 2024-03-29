Emniyet’te ‘köstebek’ iddiası: Ayhan Bora Kaplan dosyasında bir polis görevden alındı

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yakınlığı ile bilinen organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’ın çetesine yönelik yürütülen soruşturmada, Emniyet’in içinden bilgi sızdırdığı iddiası ile bir polis görevden alındı. Polisin, dosyayla ilgili maddi menfaat karşılığında Kaplan’ın vekaletine sahip avukata bilgi sızdırdığı öne sürülüyor.



Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki operasyonla gözaltına alınıp tutuklanan ‘Kaplanlar’ grubunun lideri Ayhan Bora Kaplan dosyasında soruşturmayı yürüten Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nde avukata bilgi sızdırdığı iddia edilen bir polis görevden alındı.



T24’te Tolga Şardan, “Kaplan’la ilgili dosyada görev alan –adı şimdilik bende– bir polis memuruna görevden el çektirildi. Görevden el çektirmenin gerekçesi ise; dosyayla ilgili maddi menfaat karşılığında Kaplan’ın vekaletine sahip avukata bilgi sızdırma iddiası. Tipik bir ‘köstebek’ durumu” diye yazdı.



Şardan’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:



“Kaplan’la ilgili soruşturma sırasında epeyce yüklü biçimde dijital veriye savcılık talimatıyla el konuldu. Söz konusu verilerin incelenmesi amacıyla yine Ankara Emniyeti bünyesindeki Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’nden uzman polisler geçici olarak soruşturma katıldı.



Tüm dijital veriler bu ekibe teslim edildi. İncelenmesi, yeni bilgilere ve belgelere ulaşılması, geçmişteki olaylar ve iddiaları destekleyici bulguların ortaya çıkarılması amacıyla hummalı bir çalışma başlatıldı. Burada önemli olan, henüz tespit edilemeyen olası yeni iddialara yönelik taze veriler.



İşte siber suçlar uzmanı ekipteki polisin Kaplan’ın vekaletine sahip bir avukatla -ki avukatın adı da ben de mevcut- temasta olduğu iddiası gündeme geldi. İlk araştırma sonucunda hakkında iddia bulunan polisin az önce sözünü ettiğim grup içinde yer alan Ankara’nın “tanınmış” avukata bilgi sızdırdığı iddia edildi. Bu noktada dikkat çekici durum; polisin yeni elde edilecek taze verileri silmesi, yok etmesi, soruşturmayı etkisiz hale getirmeye çalışması.



Meslektaşlarının, köstebeklik yaptığını ortaya çıkardığı siber suçlar uzmanı polise dosyadan el çektirildi. Eski şubesine geri gönderildi. Aldığım bilgiye göre, söz konusu polisle ilgili araştırma devam ediyor. Bakalım daha başka neler çıkacak yakın zamanda?



Bu arada, Kaplan dosyasında adı çokça geçen emniyet mensubu var; Alp Aslan. Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’ın sağ kolu denilse yeridir. Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısıydı.



Halen açıkta. Kaplan soruşturması sırasında bir şikayetçinin teşhis edebilmesi için teşhis tutanağına resmi konuldu. Ve hakkında farklı iddialar çerçevesinde soruşturma yürütülüyor.



Aldığım bilgiye göre; yakın zamanda polis başmüfettişleri soruşturmayı tamamlayıp dosyayı teslim edecekler. Bundan sonrası artık disiplin kurulunun işi.”