Gizli çekim iddiası: AKP'nin kalesi çalkalanıyor

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre Kayseri'de Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nü giderek eski özel kalem müdürü Halil Işık hakkında "tehdit ve şantaj" suçlamasıyla şikayetçi oldu.



"FOTOĞRAFLARI ARŞİVLEMİŞ"



Yalçın, ifadesinde “Halil Işık adlı eski özel kalem müdürüm makamıma gelen misafirlerimin fotoğraflarını çekerek arşivlemiş. TBMM’de danışmanken de milletvekili Emrah Karayel ve Numan Kurtulmuş gibi pek çok siyasiye ait arşiv kaydının olduğunu söylemiş. Bu belgeleri seçim öncesi sosyal medyadan paylaşacağına ilişkin söylemlerde bulunuyor. Halil Işık’tan şikayetçiyim" dedi.



GECE YARISI POLİS BASKINI



AKP’li Başkan ifade verdikten kısa süre sonra, Halil Işık ile annesi ve kayınvalidesinin evlerine polis baskın düzenledi. Işık, gözaltına alınarak karakola götürüldü.



Kendisinin memur olduğunu ve polise ifade vermek istemediğini söyleyen Işık, mahkemeye çıkarılması halinde savcıya bildiklerini anlatacağını belirtti. Bunun üzerine Işık, nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.



"SOSYAL TESİSLERDE GİZLİ KAYIT" İDDİASI



İfadesindeki bazı iddialar tutanağa geçirilmek istenmedi. Işık, belediye başkanı aleyhinde söylemlerde bulundu ve belediyeye ait sosyal tesislerde AKP’li başkanının gizli görüntülerinin kayda girdiğini öne sürdü.



"DOSYADA GİZLİLİK KARARI VAR"



İfade veren Işık, tutanağın kendisine verilmesini istedi ancak savcılık "Dosyada gizlilik var" diyerek vermedi. Savcılığın tutuklama talebine rağmen hakim, Işık’ı serbest bıraktı.