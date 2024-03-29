Metin Haboğlu ve Bekir Salim canlı yayında atıştı

MCEU TV İftar Zamanı'nın bugünkü konukları Tarihçi Dr. Taceddin Kayaoğlu, bir dönemin sembol isimlerinden Sevgi Karyağdı ve şair-ozan ve ressam Bekir Salim'di.





Sunucu Metin Haboğlu, Bekir Salim'in canlı yayında olduğu dakikalarda, kültürümüzün önemli bir parçasını hayata geçirdi. İki isim spontane sözlerle atıştı.













Diğer yandan Metin Haboğlu konuğu Dr. Taceddin Kayaoğlu ile bugün;





- Kültürel yozlaşma yaşamadan değerlerimizi nasıl koruyacağımızı,

- İmanımızın gereği olarak insanlığa katkı sağlamanın ne demek olduğunu konuştu. .





Haboğlu, 6 ayı hücrede olmak üzere 33 ay cezaevinde kalan Sevgi Karyağdı ile ise;





- Bu zor dönemi nasıl geçirdiğini,

- Yaşanan olumsuzluklar karşısında “Hizmet İnsanı” nın nasıl hareket etmesi gerektiğini ele aldı. Karyağdı ibretlik cezaevi hatıralarını da programda anlattı.







