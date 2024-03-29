Samanyolu Haber /Spor / Ali Koç'tan flaş Süper Kupa çıkışı! /29 Mart 2024 20:04

Ali Koç'tan flaş Süper Kupa çıkışı!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 7 Nisan'daki Süper Kupa maçı için flaş bir açıklama yaptı.

SHABER3.COM

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu'nda üyelerin açıklamalarının ardından yeniden kürsüye gelerek açıklamalarda bulundu. Koç, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçı için flaş bir ifadel kullanarak taraftarlarına bilet ve seyahat organizasyonu yapmamalarını söyledi.

Ali Koç yaptığı açıklamada, "Federasyon, 7 Nisan'da oynanacak Süper Kupa maçının biletlerini satışa çıkardı. Biz çıkarmadık. Fenerbahçelilere sesleniyorum, lütfen bilet temininde bulunmayın. Herhangi bir seyahat organizasyonunda bulunmayın. 2 Nisan akşamını bekleyin." ifadelerini kullandı.

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Kupa maçı 7 Nisan Pazar günü oynanacak.
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