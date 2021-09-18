En etkili aşı Moderna çıktı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) araştırması, Massachusetts merkezli ilaç firması Moderna'nın Covid-19 aşısının hastaneye yatışlara karşı yüzde 93 koruma sağladığını ortaya koydu.







11 Mart ve 15 Ağustos tarihleri ??arasında gerçekleştirilen araştırmada, Moderna'nın ardından bu oranın diğer Covid-19 aşılarından Pfizer-BioNTech'te yüzde 88, Johnson & Johnson 'da ise yüzde 71 olduğu anlaşıldı.







Araştırma raporunda, "Bu veriler, aşı ile koruma seviyelerinde bazı farklılıklar olduğunu gösterse de onaylanmış tüm Covid-19 aşıları hastaneye yatışlara karşı önemli koruma sağlıyor" ifadesine yer verildi.





Moderna aşısına, Pfizer-BioNTech'in acil kullanım izninden kısa bir süre sonra Aralık 2020'de ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından acil kullanım onayı verilmişti.





Bununla birlikte Pfizer-BioNTech, ağustos ayında FDA kuruluşundan aldığı belgeyle tam onay almış tek Covid-19 aşısı olma özelliğini koruyor.