Samanyolu Haber /Dünya / Dünyayı korkutan Marburg humması kontrol altına alındı /18 Eylül 2021 10:58

Dünyayı korkutan Marburg humması kontrol altına alındı

Batı Afrika ülkesi Gine’de 2 ay önce ortaya çıkan virüs temelli salgın hastalık Marburg hummasının sona erdiği belirtildi.

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Marburg humması, ebolaya olan benzerliğiyle ülkedeki sağlık otoritelerini alarm durumuna getirmişti.

Gineli yetkililer, sağlık çalışanlarının yüksek risk taşıyan 170 hastayı gözlem altında tuttuğunu ve son 42 gün içinde de hiç yeni vaka kaydedilmediğini duyurdu.

Ağustos ayının ilk haftasından bu yana ülkede 1 kişi Marburg humması sebebiyle hayatını kaybederken, Batı Afrika genelinde de ebola sebebiyle 12 kişi yaşamını yitirdi.

Salgın sona ermiş olsa da Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) söz konusu virüsün ülkede yeniden yayılmasını önlemeye yardımcı olmak için Gine'yi desteklemeye devam edeceği ifade edildi.

Dünyada 1967'den bugüne kadar, çoğunluğu Afrika kıtasının doğusu ve batısı olmak üzere 12 büyük Marburg humması salgını ortaya çıktı. Bu salgınlarda görülen ölüm oranı yüzde 24 ile 88 arasında değişiklik gösterdi.

Marburg humması dokunma yoluyla çok hızlı bir şekilde bulaşabiliyor. Bu hastalığa yakalananlar genelde baş ağrısı, kan kusma, kas ağrısı ya da vücudun belli bölgelerinde kanama gibi semptomlar gösteriyor.
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