En prestijli edebiyat ödülünü kazanan romancı meğer ChatGPT kullanmış

"Yapay zeka, potansiyelimi ortaya çıkarmama yardım ediyor"

33 yaşındaki yazar, ödül töreninde "bu kitabı yazmak için yapay zekanın tüm potansiyelini kullandığını" açıkladı.Son romanı "Tokyo-to Dojo-to" ile Akutagawa jürisini hayran bırakan ve kitabı hakkında "o kadar mükemmel ki hata bulmak zor" yorumları alan 33 yaşındaki yazar, ödül töreninde "bu kitabı yazmak için yapay zekanın tüm potansiyelini kullandığını" açıkladı.Rie Kudan "Kitabın yaklaşık yüzde 5'inin yapay zeka tarafından üretilen cümlelerden oluştuğunu" ifade etti.Yazar, yapay zeka ile sık sık sohbet etmenin kendisine "başka kimseyle konuşamayacağı" en mahrem düşüncelerini açmasına izin verdiğini itiraf etti ve ChatGPT'nin yanıtlarının bazen romandaki diyaloglara ilham verdiğini belirtti.Kudan'ın romanı, yapay zekanın günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldiği hayali bir yakın gelecekte geçiyor. Roman, Tokyo'daki bir parkta suçluların rehabilite edildiği bir yer olarak tasarlanan bir kule inşa eden bir mimarın hikayesini anlatıyor ve toplumun yasaları çiğneyenlere karşı hoşgörüsünden duyduğu rahatsızlığı irdeliyor.Kudan, üretken yapay zeka yazılımının 'potansiyelini' açığa çıkarmasına yardımcı olduğuna inanıyor ve yapay zeka ile "iyi bir ilişki" sürdürmek istediğini söylüyor.Ancak herkes bu duruma sıcak bakmıyor. Pek çok kişi bu uygulamayı ahlaki açıdan sorgulanabilir olarak nitelendiriyor ve Kudan'ın Japonya'nın gıpta ile baktığı ödülü hak edip etmediğini sorguluyor.Sosyal medyada "Yani yapay zekayı ustaca kullanarak bir kitap yazdı... Bu yetenek mi? Bilmiyorum," yorumları yapıldı.Akutagawa Ödülü organizatörleri henüz yazarın açıklamaları hakkında yorum yapmadı.2022 yılında piyasaya sürülen yapay zeka uygulaması ChatGPT, saniyeler içinde talep üzerine metin yazabiliyor. Kültür dünyasından pek çok isim bunu "gerçek sanatın" ölümü olarak nitelendiriyor.Bu görüşleri paylaşan John Grisham ve "Game of Thrones" yazarı George R.R. Martin, telif hakkı ihlali iddiasıyla ChatGPT'nin sahibi OpenAI'ye karşı 2023 toplu dava açan birkaç yazar arasındaydı.Yine geçen yıl, bir sanatçı Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri'nden aldığı ödülü geri çevirdi çünkü ödül kazanan fotoğrafı aslında bir fotoğraf değil, yapay zeka programı DALL-E 2 kullanılarak yapılmış dijital bir görüntü idi.