ENAG, Şubat enflasyon rakamlarını açıkladı

AYLIK EN FAZLA ARTIŞ MAL VE HİZMETLERDE
Gerçek Gündem'İn derlediği habere göre, ENAG'a göre, TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en az aylık artış yüzde 0,00 ile Sağlık en fazla yükseliş ise yüzde 10,49 ile çeşitli mal ve hizmetler kaleminde gerçekleşmiştir.
Mal ve hizmetlerin ardından aylık olarak; konut yüzde 7,56, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 5,84, eğlence ve kültür yüzde 3,44, ulaştırma yüzde 3,39, lokanta ve otelle yüzde 2,08, giyim ve ayakkabı yüzde 1,48, haberleşme yüzde 1,46, ev eşyası yüzde 1,38 oranında arttı.