Samanyolu Haber /Ekonomi / ENAG, Şubat enflasyon rakamlarını açıkladı /04 Mart 2024 09:41

ENAG, Şubat enflasyon rakamlarını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), 4 Mart 2024 (bugün) Pazartesi günü 10.00'da açıklayacağı 2024 Şubat ayı enflasyon verileri öncesi Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), kendi hesaplamalarını yayımladı.

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Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu ENAG'a göre, enflasyon, 2024 Şubat ayında yüzde 4,32 arttı. Enflasyonun son 12 aylık artışı ise yüzde 121,98 olarak gerçekleşti. Öte yandan ocak ayında ise E-TÜFE aylık yüzde 9,38 artarken yıllık da yüzde 129,11 yükselmişti.
AYLIK EN FAZLA ARTIŞ MAL VE HİZMETLERDE

Gerçek Gündem'İn derlediği habere göre, ENAG'a göre, TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en az aylık artış yüzde 0,00 ile Sağlık en fazla yükseliş ise yüzde 10,49 ile çeşitli mal ve hizmetler kaleminde gerçekleşmiştir.



Mal ve hizmetlerin ardından aylık olarak; konut yüzde 7,56, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 5,84, eğlence ve kültür yüzde 3,44, ulaştırma yüzde 3,39, lokanta ve otelle yüzde 2,08, giyim ve ayakkabı yüzde 1,48, haberleşme yüzde 1,46, ev eşyası yüzde 1,38 oranında arttı.
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