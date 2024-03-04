Samanyolu Haber /Politika / AKP Ankara adayı Turgut Altınok, İstiklal Marşı'nı yanlış okudu /04 Mart 2024 09:48

AKP Ankara adayı Turgut Altınok, İstiklal Marşı'nı yanlış okudu

AKP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Turgut Altınok, katıldığı bir televizyon yayınında İstiklal Marşı'nı yanlış okudu.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP'li Mansur Yavaş'a karşı AKP tarafından yarışa sokulan Turgut Altınok, Habertürk TV'de katıldığı programda İstiklal Marşı'nı yanlış okudu.

Mevcut durumda Keçiören Belediye Başkanı olarak görev yapan Altınok, altıncı kıtayı birtakım kelimeler ekleyip çıkararak şöyle seslendirdi:

"Bastığın yerleri toprak deyip geçme tanı atanı, düşün altında binlerce kefensiz yatanı, sen şehit oğlu şehitsin alsan da dünyaları, verme bu cennet vatanı."

Bu arada Altınok'a yandan sufle verildiği de görüldü.

AKP'li adayın yanlış okuduğu İstiklal Marşı’nın altıncı kıtasının doğru hali ise şöyle:

"Bastığın yerleri 'toprak' diyerek geçme, tanı,
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı,
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı."
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