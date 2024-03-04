Samanyolu Haber /Dünya / Yoğun kar, ABD’nin batısını esir aldı /04 Mart 2024 09:37

Yoğun kar, ABD’nin batısını esir aldı

California ve Nevada eyaletlerinde etkili olan yoğun kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle bazı ana yollar trafiğe kapandı, binlerce eve de elektrik verilemiyor.

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USA Today gazetesinin haberine göre California-Nevada arasındaki dağlık bölgede birçok araç yolda mahsur kaldı.

Yoğun yağış nedeniyle bazı kayak merkezleri de kapandı.

Kar yağışının özellikle dağlık Sierra Nevada bölgesinde etkisini gösterdiği belirtiliyor.

Bölge halkı çığ tehlikesine karşı uyarılıyor.

Nevada’da 33 bin, California’da da 24 bin kişi evlerinde elektrik bekliyor.

Tahoe Gölü çevresinde kar kalınlığının 3 metreyi bulabileceğini belirten yetkililer bunun hayati tehlike riskini beraberinde getirebileceği uyarısında bulundu.

Cuma ve Cumartesi bölgedeki kayak merkezleri kapalı kaldı.

Yosemite Ulusal Parkı yerel saatle Pazar öğlene kadar kapalı. Yetkililer hava şartlarına göre parkın daha uzun süre kapalı kalabileceğini belirtiyor.

Yetkililer, halka hafta sonu bulundukları yerlerden çıkmamaları tavsiyesinde bulunuyor.

Oregon, Washington, Idaho, Montana ve Wyoming’de de yetkililer yoğun kar yağışı bekliyor.

Amerika’nın bazı bölümleri aşırı hava olaylarıyla karşı karşıya.

Ülkenin batısında bu gelişmeler yaşanırken, güneyinde Teksas’ta orman yangınları binlerce hektar alanı kül etti.
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