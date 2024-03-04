Samanyolu Haber /Dünya / Harris: “Gazze’de acil ateşkes olmalı” /04 Mart 2024 09:32

Harris: “Gazze’de acil ateşkes olmalı”

Amerika Birleşik Devletleri başkan yardımcısı Kamala Harris, Gazze’de insanların açlık çektiğini belirtti ve İsrail’in yardım akışını önemli oranda arttırması gerektiğini söyledi. Harris en az altı haftalık acil ateşkes olması gerektiğini de kaydetti.

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Harris bu açıklamalarını Alabama’da yaptı.

“Gazze’de her gün gördüğümüz yıkım” diyen Harris, “Ailelerin yaprak ve hayvan gıdası yediğine dair haberler var, kadınlar yetersiz beslenmiş bebekler dünyaya getiriyor çok az ya da hiç tıbbi bakım olmadan ve çocuklar gıdasızlıktan ve sıvı kaybından yaşamlarını yitiriyor” ifadelerini kullandı.

Harris çok sayıda masum insanın yaşamını yitirdiğini vurguladı.

Masada bir anlaşma olduğunu söyleyen Harris, Hamas’ın bu anlaşmaya uyması gerektiğini söyledi.

Harris, “Ateşkesi yapalım. Rehineleri aileleriyle buluşturalım ve Gazze halkına acil rahatlamayı sağlayalım” dedi.

Başkan Yardımcısı, İsrail hükümetinin bölgeye yardım akışının önemli oranda artması için daha fazlasını yapması gerektiğini söyledi ve “daha fazla bahane yok” ifadesini kullandı.

Harris yeni haftanın ilk gününde İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz’la Beyaz Saray’da görüşecek. Harris’in benzer mesajı Gantz’a da vermesi bekleniyor.

İsrail ateşkes müzakereleri için Kahire’ye heyet göndermedi

Bu arada İsrail Gazze’de ateşkes sağlanması için Kahire’de yapılması planlanan müzakerelere heyet göndermedi.

İsrail dışında arabulucu ülkeler ve Hamas'ın Kahire'ye gittiği belirtiliyor.

İsrail’in Hamas’ın elinde tuttuğu rehineler için bilgi istediği ancak Hamas’ın bunu sağlamadığı ve bu nedenle İsrail’in de Kahire’ye heyet göndermediği kaydediliyor.

Hamas İsrail bombardımanı nedeniyle hangi rehinenin yaşadığı ya da öldüğüne dair bilgi vermenin olanaksız olduğunu kaydediyor.
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