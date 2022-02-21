Samanyolu Haber /Gündem / "Enayi yerine konmuş insanlar varken..." /21 Şubat 2022 21:20

"Enayi yerine konmuş insanlar varken..."

AKP Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, enflasyon açıklamasına sanatçı Gökhan Özoğuz'dan tepki geldi.

SHABER3.COM

AKP Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, katıldığı Habertürk yayınında enflasyona ilişkin tepki çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Akbaşoğlu, “Sıkıntıları görmüyor değilim, yaşadıklarımızı Avrupa ile Amerika ile bütün dünya ile kıyas etmek zorundayız. Sonuç itibarıyla bunun sadece Türkiye’yi etkileyen bir sıkıntı ve kriz olmadığını dolayısıyla Fransa’da, Almanya’da 150 euroya dolan bir poşet, bugün 750-800 euroya doluyor. Dolayısıyla orada da yüzde 6-7 oranında 1’lerin altındayken enflasyon 6-7 kat artmış.” ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlerine ilişkin daha sonradan açıklama yapan AKP Grup Başkanvekili, “Lafzı ile kastının farklı olmasından kaynaklı” bir yanlış anlaşılma meydana geldiğini söylemişti.

"YALAN ÇOK KÖTÜ BİR ŞEY"

Sanatçı Gökhan Özoğuz da, Akbaşoğlu’nun bu sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Özoğuz,  “Yalan çok kötü bir şey ama ucunda aç kalmış, enayi yerine konmuş insanlar varken işlemez.” ifadelerini kullandı.
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