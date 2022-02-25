Endonezya 6,2 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,2 büyüklüğündeki depremin, Sumatra adasının kuzeyinde, Batı Sumatra eyaletindeki Bukittinggi kentinin 66 kilometre kuzeybatısında, 12 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu.







Ulusal Felaket Yönetim Ajansı (BNPB) Başkanı Suharyanto, depremde en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini 20 kişinin de yaralandığını açıkladı.





Aralarında bir okul ve banka bulunan çok sayıda binanın depremde hasar gördüğünü kaydeden Suharyanto, sarsıntılardan en fazla etkilenen Pasaman ve Batı Pasaman bölgelerine acil müdahale ekibi sevk edildiğini belirtti.