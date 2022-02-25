Samanyolu Haber /Gündem / Merkez Bankası 2 günde 3,5 milyar dolar sattı /25 Şubat 2022 12:30

Merkez Bankası 2 günde 3,5 milyar dolar sattı

Rusya-Ukrayna krizi sonrası 14 lirayı aşan doların yükselişini önlemek isteyen Merkez Bankası, 3,5 milyar dolar sattı. Arka kapıdan yapılan satışlara rağmen doların 14 TL duvarını yıktığına dikkat çeken Bloomberg, kamu bankaları üzerinden döviz rezervi satışının devam edeceğini belirtti.

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Bloomberg’in haberine göre dolardaki patlamayı önlemek isteyen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, arka kapıdan satışlara devam ediyor. Kur korumalı TL mevduata rağmen vatandaşın dolar talebinin önlenememesi sebebiyle Merkez Bankası döviz satışını aralıksız sürdürüyor.

Bloomberg son 2 günde Merkez Bankası’nın kamu bankaları üzerinden 3,5 milyar dolar sattığını duyurdu.

“SAVAŞIN FATURASI MARTTA ÇIKACAK”
Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş ise “Savaşın ekonomiye faturası marttan itibaren çıkacak” başlıklı yazısında “Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye ekonomisinde yaratacağı sıkıntıların öyle birkaç haftayla sınırlı kalacağını düşünmek iyimserlik olur” dedi.

“ENFLASYON İYİCE YÜKSELECEK”
Döviz, petrol, doğalgaz ve tarım ürünlerinin fiyatlarının arttığına işaret eden Aktaş, “Bu artışlar, zaten uzun süredir çok yüksek seyreden ve ocak sonunda yüzde 94’e dayanan üretici fiyatlarına yansıyacak. Türkiye üretimini daha pahalı yapar hale gelecek. Bazı kalemlerde tüketiciye doğrudan yansıma yaşanacak. Şubat ayı için TÜFE artışını artı-eksi yarım puanlık marj içinde yüzde 5 olarak tahmin ettiğimi dün yazmıştım. Girişte de belirttiğim gibi savaş bu oranı artık pek etkilemeyecek. Biz savaşın fiyatlar üstündeki etkisini mart ayından itibaren göreceğiz.” diye yazdı.

“FAİZ ARTIŞI DA ÇÖZÜM OLMAYACAK”
Rus ve Ukraynalı turistlerin Türkiye’ye gelmemesi halinde büyük kriz yaşanacağının altını çizen Aktaş, “Özellikle turizmde sorun büyür ve sezon çok kötü geçerse, bundan kaynaklanmak üzere dövizde sıkıntı yaşanır ve kur artışı sürerse, yaz aylarında gerçekleşmesini umduğumuz fiyat iyileşmesini de göremeyiz. Ve zaten planlandığını düşündüğüm adım daha erken atılır; Türkiye yüklü bir faiz artışıyla durumu dengelemeye çalışır. Ama bu adım geciktikçe işe yarama olasılığı da azalıyor” değerlendirmesi yaptı.
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