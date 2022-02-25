Samanyolu Haber /Gündem / Açlık sınırı asgari ücretin 300 lira üzerine çıktı /25 Şubat 2022 11:54

Açlık sınırı asgari ücretin 300 lira üzerine çıktı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, 2022 şubat ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını yayımladı. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 4 bin 552 lira olurken, yoksulluk sınırı 15 bin 139 lira olarak gerçekleşti. Türk-İş, açlık sınırının 2022 asgari ücretinin (4 bin 253 lira) 300 TL üstünde olduğuna dikkat çekti.

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Rapora göre mutfak enflasyonundaki artış şubatta yüzde 7,12 olurken, on iki aylık artış ise yüzde 66,38 olarak gerçekleşti.
Raporda diğer yandan "Asgari ücretle çalışan bekâr, yaşama maliyetini karşılamak için bin 716 lira daha bulmalı" dendi.

'KDV'deki düşüşe rağmen reel gelir geriledi'

Türk-İş'in raporunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den 1'e düşürülmesinin etiketlere yansıdığı ifade edilerek "Ancak öncesinde yükselmiş olan başta yumurta ve un gibi temel gıda ürünleri ile yükselişi durdurulamayan meyve-sebze fiyatları yüzünden vatandaşın reel geliri bu ayda da geriledi" dendi.
Raporda ayrıca elektrik, akaryakıt ve doğalgaz gibi kalemlerdeki artışın da hane halkı üzerinde "büyük bir yük" oluşturduğuna yer verildi.

'Rusya ve Ukrayna'dan ithal edilen ürünlerde önlem alınmazsa fiyatlar artacak'

Raporda Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatı başlatmasına ilişkin gelişmeler de değerlendirilirken "Rusya ve Ukrayna’dan ithal edilen buğday, arpa, soya, mısır, ayçiçeği gibi ürünlerin tedarikinin bu araştırının hazırlandığı günlerde başlayan askeri operasyon sebebiyle eğer önlem alınmazsa önümüzdeki aylarda ülkemizdeki un, ekmek, yumurta, et ve bitkisel yağların fiyatlarının yükselmesine neden olabileceği uzmanlar tarafından ifade edildi." görüşü dile getirildi.
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