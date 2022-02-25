Açlık sınırı asgari ücretin 300 lira üzerine çıktı

Rapora göre mutfak enflasyonundaki artış şubatta yüzde 7,12 olurken, on iki aylık artış ise yüzde 66,38 olarak gerçekleşti.

Raporda diğer yandan "Asgari ücretle çalışan bekâr, yaşama maliyetini karşılamak için bin 716 lira daha bulmalı" dendi.





'KDV'deki düşüşe rağmen reel gelir geriledi'





Türk-İş'in raporunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den 1'e düşürülmesinin etiketlere yansıdığı ifade edilerek "Ancak öncesinde yükselmiş olan başta yumurta ve un gibi temel gıda ürünleri ile yükselişi durdurulamayan meyve-sebze fiyatları yüzünden vatandaşın reel geliri bu ayda da geriledi" dendi.