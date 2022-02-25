Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ikinci gününde

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Rusya Savunma Bakanlığı: Çernobil santralinde kontrol sağladık



Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Rus güçlerinin dün Ukrayna’daki Çernobil Nükleer Güç Santrali’nin yer aldığı alanı kontrolü altına aldığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’nın Pripyat kentinde yer alan Çernobil Nükleer Güç Santrali’nin bulunduğu alanı tamamen kontrolleri altına aldıklarını söyledi. Santralde, radyasyon seviyesinin normal düzeyde olduğunu belirtti.

“Çernobil Nükleer Güç Santrali bölgesindeki topraklar, dün Rusya Hava İndirme Güçleri’nin birlikleri tarafından tamamıyla kontrol altına alınmıştır” ifadelerini kullanan Konaşenkov, Ukrayna ordusu taburlarından birinin askerleri ile nükleer santralin güvenliğinin beraber sağlanması için anlaşmaya varıldığını kaydetti.

'150 Ukrayna askeri silah bırakıp teslim oldu'

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'deki Yılan Adası'nın kontrolünü aldıklarını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 82 Ukrayna askerinin teslim olduğu belirtildi. Rusya Savunma Bakanlığı, teslim olan tüm Ukraynalı askerler serbest bırakılacağını açıklayarak, çatışmalar sonrasında hepsinin evine gönderileceğini söyledi.





Ukrayna İçişleri Bakanlığı: Rusya sivillere ait 33 hedefi vurdu Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Rusya'nın sivillere ait 33 yeri bombaladığı belirtildi. Interfax'a konuşan Ukrayna İçişleri Bakanlığı yetkilisi Vadim Denisenko, "Rusya sivil hedefleri vurmadığını söylüyor ama son 24 saat içinde sivillere ait 33 hedef vuruldu" dedi.

Rus Savunma Bakanlığı: 118 Ukrayna askeri tesisini tahrip ettik Rus Savunma Bakanlığı 118 Ukrayna askeri tesisini tahrip ettiğini açıkladı. Çernobil Nükleer Santrali'ni korumaya yardım etmek için paraşütçülerin bölgeye intikal ettirileceğini belirten Bakanlık, bölgede radyasyon seviyesinin normal olduğunu kaydetti.







Kiev'de de sabah saatlerinde Rusya'nın devam eden hava bombardımanına karşı uyarı sirenleri çalmaya devam ediyor. Ukrayna ordusu tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, başkent Kiev'in kuzeybatısında Rus güçlerle çatışmalar yaşandığını bildirildi. Ordunun Facebook hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Ukrayna silahlı kuvvetlerine mensup hava birlikleri Dimer ve Ivankiv yerleşim yerlerinde savaşıyor" ifadesi kullanıldı. Dimer Kiev'e yaklaşık 45 kilometre, Ivankiv ise başkente 60 kilometre mesafede bulunuyor.







"Çernobil'de radyasyon seviyesi normal"

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerinin denetimi ele geçirdiği belirtilen Çernobil Nükleer Santrali bölgesindeki radyasyon seviyesinin, normal olduğunu açıkladı. Bölgedeki çatışmaların, santralin kalıntılarına zarar vereceği ve bunun da radyasyon sızıntısına neden olacağı endişeleri üzerine açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı, santralin korunması amacıyla bölgeye paraşütle yeni askerler indirileceğini de duyurdu.





BM: Ukrayna içinde 100 binden fazla kişi kaçtı

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından verilen bilgilere göre, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmaya başlamasının ardından 100 binden fazla kişi ülke içinde çatışmalardan kaçtı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Sözcüsü Shabia Mantoo, binlerce kişinin de Ukrayna'dan kaçtığını belirtti. Ukrayna'nın komşularından Moldovalı yetkililer yaklaşık 4 bin Ukraynalı'nın geldiğini teyit etti. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle 5 milyon civarında kişinin evini terk edebileceğini söylemişti.











