Samanyolu Haber /Gündem / Deniz Kuvvetleri personeline operasyon: 40 kişiye gözaltı /25 Şubat 2022 12:35

Deniz Kuvvetleri personeline operasyon: 40 kişiye gözaltı

Binlerce personeli ihraç edilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın 40 personeli hakkında gözaltı kararı verildi.

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 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 9 ilde düzenlenen bir soruşturma kapsamında 31 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ünün cezaevinde tutuklu olduğu kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı çalışanlarına yönelik operasyon yapıldı. Ankesör ve büfe gibi sabit hatlardan arandığı iddia edilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli hakkındaki soruşturma dosyasında delil olarak itirafçı beyanlarının bulunması dikkat çekti.

AKTİF GÖREVDE OLANLAR DA VAR
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına mensup aralarında görevde bulunan subay, ihraç edilen askeri personel, emekli subaylar olmak üzere 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Haklarında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan ve Askeri Ceza Kanunu kapsamında gözaltı kararı verilen askerleri yakalamaya yönelik İstanbul merkezli 9 ilde, eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. 31 kişi gözaltına alınırken, 9 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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