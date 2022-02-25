Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa yeni bir göç dalgasına hazırlanıyor /25 Şubat 2022 12:39

Avrupa yeni bir göç dalgasına hazırlanıyor

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrası Avrupa büyük bir göç dalgasına hazırlanıyor. Rus işgalinin ilk saatlerinde bile Ukraynalılar çevre ülkeler Macaristan, Polonya, Moldova, Romanya, Bulgaristan’a sığındı. Alman basını ise Ukrayna’dan Avrupa’ya 1 milyon göçmen gelebileceğini yazdı.

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 Rus hava saldırılarının başlamasından sonra çok sayıda kişi başkent Kiev’i terk etti. Birçok kentte yollar kapanırken bazı kişilerin yürüyerek Polonya ve Macaristan’a geçtikleri görüldü. Birlemiş Milletler Mülteciler Örgütü işgalin siviller üzerinde ağır sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

44 MİLYON NÜFUSLU UKRAYNA
Komşu ülkeler, 44 milyon nüfuslu Ukrayna’dan mülteci kabul edeceklerini açıkladı. Polonya, yaralı Ukraynalılar için 120 hastaneden oluşan bir liste oluştururken, sınırda da göçmen kabul merkezleri kurdu. Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, bir “göçmen dalgasına” hazır olduklarını söyledi.

Ukrayna’nın güney komşusu Moldova’ya ise 2-3 bin kişinin geçtiği belirtiliyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Örgütü’nün bölge temsilcisi Roland Schilling, “Çok büyük sayılar bekliyoruz” dedi. Slovakya ve Macaristan, olası göçmen akını için sınıra takviye birlikler gönderdi.

ALMANYA, GÖÇMEN ALAN DOĞU AVRUPA ÜLKELERİNE DESTEK VERECEK
Almanya, göçmen kabul eden Doğu Avrupa ülkelerine destek vereceğini duyurdu. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, “her senaryoya hazır olduklarını” söyledi. Reuters ajansına göre Alman basını, Ukrayna’dan Avrupa Birliği’ne 200 bin ile bir milyon arasında Ukraynalı’nın gelebileceğine ilişkin tahminler yaptı.
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