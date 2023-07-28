Samanyolu Haber /Politika / Enflasyon fırlamasını vatandaş nasıl yorumluyor? /28 Temmuz 2023 07:59

Enflasyon fırlamasını vatandaş nasıl yorumluyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, ‘Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı’nda yıl sonu enflasyonunda artış olacağını açıklarken, emek örgütleri ve yurttaşlar geçinemediklerini söylüyor.

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Merkez Bankası Başkanı Erkan, ilk kez kameralar karşısına geçtiği bugünkü toplantıda, “Ücret artışları, maliyet artışlarına yol açıyor” ifadelerini kullandı. Erkan, “Kur ve mali tedbirler nedeniyle enflasyon kısa vadede geçici bir yükseliş gösterecektir. 2024 yılında dezenflasyonun sürdürülebilir şekilde başlamasını sağlayacak zemini dikkatle oluşturuyoruz” dedi.

Merkez Bankası Başkanı Erkan’ın açıklamasından birkaç saat sonra Ankara Ulus Meydanı’nda ise çalışanlar eylemdeydi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyeleri adına DİSK İç Anadolu Bölgesi Temsilcisi Tayfun Görgün, “TÜİK’in kulakları çınlasın. Bütün bu veriler ve yaşananlar ortadayken, milyonların verdiği geçim savaşına kayıtsız kalan TBMM milletin dertlerine sırtını dönüp tatile çıktı. Vallahi de billahi de geçinemiyoruz” tepkisini paylaştı.

Ulus'taki eylemde emekçiler, enflasyon ile ilgili Merkez Bankası'nın bugünkü açıklamasıyla emek ücretlerindeki artışı belirleyen TÜİK’in enflasyon oranını yalanlandığını savundu.

Bu arada VOA Türkçe, yurttaşlara Türkiye’de yaşanan enflasyona ilişkin Ankaralılar’ın alışveriş için uğrak yeri olan Ulus Hali’nde görüşlerini sordu. Yurttaşlar hissedilen enflasyonun aslında açıklanandan daha yüksek olduğu görüşünde birleşti.

Emekli Ömer Türkmen, “7.500 lira maaş alıyoruz böyle bakmakla yetiniyoruz, geçiyoruz. Çok berbat durumdayız, fazlalaşacak enflasyon yüzde 400-500” sözleriyle tepkisini gösterdi.

Bir başka emekli Celal Karaarslan da, gerçek enflasyonun daha farklı olduğunu belirterek aldığı peynirin fiyatını delil gösterdi. Karaarslan, marketten aldığı tulum peynirinin fiyatının 20 günde 200 liradan 340 liraya çıktığını söyledi.

Fatma Küçükyılmaz da, Merkez Bankası'nın enflasyon açıklamasının inandırıcı olmadığını belirterek, “TÜİK’in yalan istatistikleri gibi, biz her şeyin farkındayız” dedi.

Belediye çalışanı bir vatandaş ise, 10 bin lira ev kirası ödediğini anlatarak, kiraları da düşününce insanların artık çıkmaza girdiğini söyledi.

Adını vermeyen bir başka vatandaş, enflasyonun açıklanandan çok daha fazla olduğunu söyleyerek “Aldığımız ücretler bizi geçindirmiyor, asgari ücretten fazla alan işçilerdik ama normal yaşam koşullarını sağlayamıyoruz. Tepkimizi bir şekilde göstermemiz gerek” dedi.

Esnaf Celal Altuntaş da, vatandaşın aldığı malın neden pahalı olduğunu her defasında sorduğunu belirterek, "‘Esnaf zam yapıyor’ diyorlar, ilgisi yok. Fakir ne yapsın, iyice fakirleşti, asgari ücret alan nasıl geçinecek sana sorarım” sözleriyle her alışverişte alım gücünün eridiğini savundu.
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