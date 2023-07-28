Orman yangınları neden durdurulamıyor?

Yangınları önlemek mümkün değil mi?





"Yangın işçi sayısı yeterli değil"





Yanan alan miktarı artıyor

Türkiye Ormancılar Derneği'nin 2023 yılı raporuna* göre son yıllarda yangın sayısı oransal olarak çok fazla artmamış olsa bile, yanan alan miktarının ciddi oranlarda artmış olduğu, bunun da yangına erken müdahalede ve yangınla mücadelede yaşanan yetersizliklerden kaynaklandığı görülüyor.

Tek sorumlu küresel ısınma mı?





86 bin hektarın yanma nedeni "belirsiz"





Enerji tesislerinin kazalarda beşte bir payı var





"İklim değişikliği sadece hızlandırıyor"





Prof. Dr. Doğanay Tolunay da iklim değişikliğinin yıldırımlar haricinde doğrudan orman yangını çıkmasına yol açmadığını belirterek, yıldırım kaynaklı yangınların tüm yangınların sadece yüzde 10'unu oluşturduğu, yıldırımlarla yanan orman alanı oranının ise çok daha düşük olduğu bilgisini veriyor.

Nasıl mücadele edilmeli?





"Yangın mevsiminden önce önlem alınmalı"



