Samanyolu Haber /Gündem / Enflasyon verileri açıklandı /03 Kasım 2023 10:07

Enflasyon verileri açıklandı

TÜİK ekim ayı enflasyonunu açıkladı. Enflasyon ekimde aylık bazda yüzde 3,43 artarken yıllık bazda yüzde 61,36 oldu. ENAG ise ,Tüketici Fiyat Endeksi, son 12 aylık artışı %126,18 olarak açıkladı

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Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon, yıllık yüzde 61,36, aylık yüzde 3,43 oldu

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), verilerine göre, yıllık enflasyon yüzde 126,18 olmuştu.

A Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,08 olmuştu, ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3,60, en yüksek yüzde 4,50 aralığında yer almıştı.

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

ENAG'ın açıkladığı verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ekim ayında yüzde 5,09 arttı.

E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 126,18 olarak gerçekleşti.


2023 yılı, Ocak-Ekim dönemi enflasyon oranı ise yüzde 105,48 oldu.

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ekim ayında yüzde 5,09 arttı. 
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