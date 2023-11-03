Enflasyon verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon, yıllık yüzde 61,36, aylık yüzde 3,43 oldu





Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), verilerine göre, yıllık enflasyon yüzde 126,18 olmuştu.





A Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,08 olmuştu, ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3,60, en yüksek yüzde 4,50 aralığında yer almıştı.



