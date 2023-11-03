Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteci Cengiz Erdinç serbest bırakıldı /03 Kasım 2023 10:24

Gazeteci Cengiz Erdinç serbest bırakıldı

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), dün gözaltına alınan Kısa Dalga yazarı Cengiz Erdinç’in ifade verdikten sonra bu sabah saat 9:30’da ‘adli kontrol’ şartıyla serbest bırakıldığını duyurdu.

SHABER3.COM

Erdinç dün Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ iddiasıylagözaltına alınmıştı. 

MLSA’dan yapılan açıklamaya göre Erdinç, bu sabah serbest bırakıldı.

MLSA’nın açıklaması şöyle:

*Dün Ayvalık’ta gözaltına alınan gazeteci Cengiz Erdinç, bu sabah 9.30 sularında Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifade sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


*Emniyet, avukatlarının geleceğini bilmesine rağmen ifadeye CMK avukatı katıldı. Erdinç’in avukatları ve MLSA avukatı savcılığa vardığında ise sorgunun başladığı gerekçesiyle içeri alınmadı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gazeteci Cengiz Erdinç serbest bırakıldı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:22:54