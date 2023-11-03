Gazeteci Cengiz Erdinç serbest bırakıldı

Erdinç dün Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ iddiasıylagözaltına alınmıştı.





MLSA’dan yapılan açıklamaya göre Erdinç, bu sabah serbest bırakıldı.







MLSA’nın açıklaması şöyle:





*Dün Ayvalık’ta gözaltına alınan gazeteci Cengiz Erdinç, bu sabah 9.30 sularında Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifade sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.









*Emniyet, avukatlarının geleceğini bilmesine rağmen ifadeye CMK avukatı katıldı. Erdinç’in avukatları ve MLSA avukatı savcılığa vardığında ise sorgunun başladığı gerekçesiyle içeri alınmadı.