Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde'nin görevine son verildi...

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Genel Başkan Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde'nin görevine son verildiğini duyurdu.





Zorlu'nun paylaşımı şöyle:





"Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in Basın Danışmanlığı görevini yürüten Sayın Murat İde’ye bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalar ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki meslek yaşamında başarılar dileriz."



