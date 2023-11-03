Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde'nin görevine son verildi...

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Genel Başkan Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde'nin görevine son verildiğini duyurdu.
Zorlu'nun paylaşımı şöyle:
"Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in Basın Danışmanlığı görevini yürüten Sayın Murat İde’ye bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalar ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki meslek yaşamında başarılar dileriz."
İDE'DEN İLK YORUM
Halk TV'de Yeni Bir Sabah programını sunan gazeteci İsmail Küçükkaya, görevden alınan İde'nin ilk yorumunu paylaştı. Küçükkaya, İde'nin kendisine "Ben de şaşkınım. olabilir ama uzun yıllardır birlikteydim. Bunu sayın Akşener'den duymak isterdim" dediğini aktardı. İde, neden görevden alındığını ise bilmediğini söyledi.