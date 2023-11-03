Karabağ’daki Rus Barış Gücü çekildi mi?

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Rus Devlet Haber Ajansı TASS’ın haberine göre, Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'ın Karabağ ekonomik bölgesindeki Rus barışı koruma birliği personelinin rotasyonunun tamamlandığını ve onarım için askeri teçhizatın Rusya Federasyonu'na gönderildiğini duyurdu.







Ayrıca Askerlik Dairesi'nin mutat bilgi bülteninde, "Barışı koruma birliğinin personelinin rotasyonunun yanı sıra silah ve askeri teçhizatın planlı onarımlar için Rusya Federasyonu'na gönderilmesi tamamlanıyor" denildi.





Birkaç gün önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus birliğinin gelecekteki kaderi hakkında konuşurken “resmi olarak barış güçlerimiz Kasım 2025'e kadar orada olacak ve biz de elbette ortaklarımızla diyalog halinde olacağız” demişti. Putin, yakın gelecekte ne yapacaklarını ve bu konuyu belirlemek ve çözmek zorunda olduklarının, buna da müzakereler sırasında karar vereceklerini söylemişti.