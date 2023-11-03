Samanyolu Haber /Dünya / Karabağ’daki Rus Barış Gücü çekildi mi? /03 Kasım 2023 11:12

Karabağ’daki Rus Barış Gücü çekildi mi?

Karabağ’da ki tartışmalı bölgede konuşlu Rus Barış Gücü askerlerinin bölgeden ayrıldığına dair basına yansıyan görüntü ve haberlere ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı’ndan açıklama geldi.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Rus Devlet Haber Ajansı TASS’ın haberine göre, Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'ın Karabağ ekonomik bölgesindeki Rus barışı koruma birliği personelinin rotasyonunun tamamlandığını ve onarım için askeri teçhizatın Rusya Federasyonu'na gönderildiğini duyurdu.

Ayrıca Askerlik Dairesi'nin mutat bilgi bülteninde, "Barışı koruma birliğinin personelinin rotasyonunun yanı sıra silah ve askeri teçhizatın planlı onarımlar için Rusya Federasyonu'na gönderilmesi tamamlanıyor" denildi.

Birkaç gün önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus birliğinin gelecekteki kaderi hakkında konuşurken “resmi olarak barış güçlerimiz Kasım 2025'e kadar orada olacak ve biz de elbette ortaklarımızla diyalog halinde olacağız” demişti. Putin, yakın gelecekte ne yapacaklarını ve bu konuyu belirlemek ve çözmek zorunda olduklarının, buna da müzakereler sırasında karar vereceklerini söylemişti.
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