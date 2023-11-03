10 günlük ortada gözükmeyen Erdoğan için yeni iddia

Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık durumuyla ilgili sık sık yeni söylentiler ortaya çıkıyor. Çıkan son söylenti, Erdoğan’ın geçtiğimiz haftalarda bir prostat ameliyatı olduğu yönünde. Bu kez söylentiyi yazan ise, Ankara’nın tecrübeli gazetecilerinden Nuray Babacan.

Babacan, GazetePencere’deki köşesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta, ‘Hamas terör örgütü değil mücahit bir örgüttür’ dediği grup konuşmasından önce 10 gün boyunca İstanbul’daki evinde olduğunu, bu sürede küçük bir prostat ameliyatı geçirdiğini ve ardından da dinlendiğini yazdı

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Babacan’a göre, Erdoğan’ın grup konuşmasında Hamas ile ilgili sözleri AKP'nin önde gelenlerini ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i şaşırttı. Babacan’ın iddiasına göre bu sözler Erdoğan’ın yazılı konuşma metninde yoktu, Erdoğan onları irticalen kendisi ekledi. Babacan yazısında bu sözlerin söylenmesinin Erdoğan’ın evinde geçirdiği 10 gün boyunca görüştüğü ve etkisinde kaldığı aile üyelerine bağlandığını yazıyor.





Babacan’ın bugün GazetePencere’de çıkan yazısı şöyle:



