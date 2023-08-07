Enflasyon yüzde 70’e dayanacak





Merkez Bankası’nın 2023 yılı enflasyon tahmini %58. Kozanoğlu’na göre buna rağmen Enflasyon Raporundaki tahmin grafiğinde 2024 başında enflasyonun %70 sınırına yaklaşması sonra düşmesi öngörülüyor. Kozanoğlu, “Hesaplarımıza göre yılın geri kalan 5 ayında aylık enflasyonun %5.4 gerçekleşmesi yıllık enflasyonu %70’e taşıyacak ki, bu senaryo kuvvetle muhtemel” dedi. Dar gelirli vatandaşların açıklanan enflasyon rakamlarının yüz yüze kaldıkları enflasyonu yansıtmadığını söylediklerine değinen Kozanoğlu, “Çünkü gelirlerinin %35’ini gıdaya,%30’unu kiraya ayırdıklarını vurguladı. TUİK ve Merkez Bankası’nın resmi istatistiklerine göre, işlenmemiş gıda fiyatları aylık %9,51 artışla yılda %79,71 yükselmiş. Taze meyve-sebzede ise bu artış Temmuz’da %17,65 yıllık %76,53. Öyleyse yazın sebze meyve ucuzlar efsanesi de tarih olmuş. Yoksulların temel gıdası ekmek bile 1 ayda %14,40 fırlamış durumda” ifadelerini kullandı.