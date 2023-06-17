Samanyolu Haber /Spor / Enver Yıldırım’dan tarihi başarı /17 Haziran 2023 20:16

Enver Yıldırım’dan tarihi başarı

Milli eskrimci Enver Yıldırım, Büyükler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda kazandığı madalya ile tarihe geçti.

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Sözcü'de yer alan habere göre milli eskrimci Enver Yıldırım, Bulgaristan’da düzenlenen Büyükler Avrupa Eskrim Şampiyonası’nda Türk eskrim tarihinde büyüklerde ilk Avrupa madalyasını kazanan isim oldu.

Bulgaristan’ın Filibe kentinde devam eden organizasyonda milli sporcu Enver Yıldırım, kılıç kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya elde etti. Ay-yıldızlı eskrimci Enver Yıldırım, bu başarısıyla Türkiye’ye büyüklerde tarihteki ilk bireysel Avrupa Şampiyonası madalyasını kazandırdı.

Şampiyona yarın sona erecek.

BAKAN TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Eskrim Şampiyonası’nda kazandığı bronz madalya ile Türkiye’ye büyüklerde tarihteki ilk bireysel Avrupa Şampiyonası madalyasını getiren Enver Yıldırım’ı tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Bulgaristan’da düzenlenen Avrupa Eskrim Şampiyonası’nda erkekler kılıç kategorisinde bronz madalya kazanarak, ülkemize büyüklerde tarihteki ilk bireysel Avrupa Şampiyonası madalyasını getiren milli sporcumuz Enver Yıldırım’ı gönülden kutluyorum. Bu tarihi başarının elde edilmesinde emeği geçenleri tebrik ediyor, milli sporcumuza Paris 2024 sürecinde başarılar diliyorum.”
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