Enver Yıldırım’dan tarihi başarı

Şampiyona yarın sona erecek.





Sözcü'de yer alan habere göre milli eskrimci Enver Yıldırım, Bulgaristan’da düzenlenen Büyükler Avrupa Eskrim Şampiyonası’nda Türk eskrim tarihinde büyüklerde ilk Avrupa madalyasını kazanan isim oldu.Bulgaristan’ın Filibe kentinde devam eden organizasyonda milli sporcu Enver Yıldırım, kılıç kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya elde etti. Ay-yıldızlı eskrimci Enver Yıldırım, bu başarısıyla Türkiye’ye büyüklerde tarihteki ilk bireysel Avrupa Şampiyonası madalyasını kazandırdı.Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Eskrim Şampiyonası’nda kazandığı bronz madalya ile Türkiye’ye büyüklerde tarihteki ilk bireysel Avrupa Şampiyonası madalyasını getiren Enver Yıldırım’ı tebrik etti.Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:“Bulgaristan’da düzenlenen Avrupa Eskrim Şampiyonası’nda erkekler kılıç kategorisinde bronz madalya kazanarak, ülkemize büyüklerde tarihteki ilk bireysel Avrupa Şampiyonası madalyasını getiren milli sporcumuz Enver Yıldırım’ı gönülden kutluyorum. Bu tarihi başarının elde edilmesinde emeği geçenleri tebrik ediyor, milli sporcumuza Paris 2024 sürecinde başarılar diliyorum.”