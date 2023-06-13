Samanyolu Haber /Dünya / Erasmus öğrencileri bile Avrupa'ya gidip sığınma başvurusunda bulunuyor /13 Haziran 2023 09:43

Erasmus öğrencileri bile Avrupa'ya gidip sığınma başvurusunda bulunuyor

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, vize kriziyle ilgili, “Türkler için vizeyi kısıtlayan bir politika yok” dedi. "2022'de Türklerden sığınma başvurularında büyük büyük artış oldu" diyen Landrut, “Görüyoruz, ekonomik sıkıntılar var. İnsan vize alıp Almanya'ya giriyorsa sığınma talep potansiyeli artıyor. Vize sahibi insanların sığınma ihtimali çok arttı. Geçen sene ilk kez Erasmus öğrencilerinin süreleri bittiğinde sığınma başvurusunda bulunduklarını gördük” diye konuştu.

SHABER3.COM

Sözcü yazarı İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtlayan Landrut, “Geçen yıl başvuru sayısı yüksekti. Bu yıl da yükseliyor. Tek tek vize sorunları için yorum yapamam. Her başvuru o ülke tarafından ele alınıyor. Bireyler zorluk yaşadıysa bilemem. 2022 yılında Türkiye'den yapılan başvuru 778 binin üzerindeydi. Dünyada tek bir ülkeden Avrupa'ya yapılan en yüksek başvuru. Ret oranı bir önceki yıla göre düşüktü. Hatta 2016'ya göre ilk kez ret oranları düştü. Bu oran dünya ortalamasının altındaydı. Bir de Türkiye'den yapılan ama Türk olmayanların başvuruları var. Onlarda ret daha yüksek “diye konuştu.

“Elçilikler ‘Önceki yıllardan farklı değil’ diyor”

2023'le ilgili veriler olmadığını söyleyen Landrut, elçiliklerin, “Önceki yıllardan farklı değil. Türklere vize konusunda kısıtlamaya dair siyasi bir karar yok” dediğini aktardı.

“Türkler Suriye ve Afganistan'dan sonra üçüncü sıraya geldi”

Landrut, yaşanan vize retleriyle ilgili olarak ise şöyle konuştu:

“2022'de Türklerden sığınma başvurularında büyük büyük artış oldu. Türkler Suriye ve Afganistan'dan sonra üçüncü sıraya geldi. Vize işlemi yapan yetkililer başvuruları değerlendirirken, bu durumu göz önünde bulunduruyor.”

“Vize sahibi insanların sığınma ihtimali çok arttı”

Landrut, “Göz önünde bulunduruyor” ifadesini şöyle açıkladı:

“Görüyoruz, ekonomik sıkıntılar var. İnsan vize alıp Almanya'ya giriyorsa sığınma talep potansiyeli artıyor. Vize sahibi insanların sığınma ihtimali çok arttı. Geçen sene ilk kez Erasmus öğrencilerinin süreleri bittiğinde sığınma başvurusunda bulunduklarını gördük.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erasmus öğrencileri bile Avrupa'ya gidip sığınma başvurusunda... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:56:22