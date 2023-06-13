Erasmus öğrencileri bile Avrupa'ya gidip sığınma başvurusunda bulunuyor

“Elçilikler ‘Önceki yıllardan farklı değil’ diyor”





“Türkler Suriye ve Afganistan'dan sonra üçüncü sıraya geldi”

Landrut, yaşanan vize retleriyle ilgili olarak ise şöyle konuştu:

“Vize sahibi insanların sığınma ihtimali çok arttı”





Sözcü yazarı İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtlayan Landrut, “Geçen yıl başvuru sayısı yüksekti. Bu yıl da yükseliyor. Tek tek vize sorunları için yorum yapamam. Her başvuru o ülke tarafından ele alınıyor. Bireyler zorluk yaşadıysa bilemem. 2022 yılında Türkiye'den yapılan başvuru 778 binin üzerindeydi. Dünyada tek bir ülkeden Avrupa'ya yapılan en yüksek başvuru. Ret oranı bir önceki yıla göre düşüktü. Hatta 2016'ya göre ilk kez ret oranları düştü. Bu oran dünya ortalamasının altındaydı. Bir de Türkiye'den yapılan ama Türk olmayanların başvuruları var. Onlarda ret daha yüksek “diye konuştu.2023'le ilgili veriler olmadığını söyleyen Landrut, elçiliklerin, “Önceki yıllardan farklı değil. Türklere vize konusunda kısıtlamaya dair siyasi bir karar yok” dediğini aktardı.“2022'de Türklerden sığınma başvurularında büyük büyük artış oldu. Türkler Suriye ve Afganistan'dan sonra üçüncü sıraya geldi. Vize işlemi yapan yetkililer başvuruları değerlendirirken, bu durumu göz önünde bulunduruyor.”Landrut, “Göz önünde bulunduruyor” ifadesini şöyle açıkladı:“Görüyoruz, ekonomik sıkıntılar var. İnsan vize alıp Almanya'ya giriyorsa sığınma talep potansiyeli artıyor. Vize sahibi insanların sığınma ihtimali çok arttı. Geçen sene ilk kez Erasmus öğrencilerinin süreleri bittiğinde sığınma başvurusunda bulunduklarını gördük.”