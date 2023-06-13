Erasmus öğrencileri bile Avrupa'ya gidip sığınma başvurusunda bulunuyor

“Elçilikler ‘Önceki yıllardan farklı değil’ diyor”
2023'le ilgili veriler olmadığını söyleyen Landrut, elçiliklerin, “Önceki yıllardan farklı değil. Türklere vize konusunda kısıtlamaya dair siyasi bir karar yok” dediğini aktardı.
“Türkler Suriye ve Afganistan'dan sonra üçüncü sıraya geldi”
Landrut, yaşanan vize retleriyle ilgili olarak ise şöyle konuştu:
“2022'de Türklerden sığınma başvurularında büyük büyük artış oldu. Türkler Suriye ve Afganistan'dan sonra üçüncü sıraya geldi. Vize işlemi yapan yetkililer başvuruları değerlendirirken, bu durumu göz önünde bulunduruyor.”
“Vize sahibi insanların sığınma ihtimali çok arttı”
Landrut, “Göz önünde bulunduruyor” ifadesini şöyle açıkladı:
“Görüyoruz, ekonomik sıkıntılar var. İnsan vize alıp Almanya'ya giriyorsa sığınma talep potansiyeli artıyor. Vize sahibi insanların sığınma ihtimali çok arttı. Geçen sene ilk kez Erasmus öğrencilerinin süreleri bittiğinde sığınma başvurusunda bulunduklarını gördük.”