Rus Büyükelçi: müzakereye hazırız

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA







Dmitry Lyubinsky, Express haber portalına verdiği röportajda, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri ihtilafı çözmek için barışçıl müzakerelere ve olası arabulucuların tüm "tarafsız ve yapıcı önerilerini" değerlendirmeye hazır olduğunu söyledi.







Büyükelçiye göre arabulucu ve teklifleri elbetteki çok önemli. Fakat

Moskova'nın tüm "dürüst, ciddi, tarafsız, iyi düşünülmüş ve yapıcı" önerileri değerlendirmeye hazır olduğunu vurguladı.





Lyubinsky, Çin'in tekliflerinde buna benzer pek çok fikir olduğunu sözlerine ekledi. Diplomat, Rusya'nın da Türkiye'nin bu konudaki çabalarını "gerçekten takdir ettiğini" belirterek, "tahıl anlaşması"nı örnek gösterdi. Ayrıca Afrika ülkeleri ve Vatikan'ın da "rol oynayabilecek" barış girişimlerini hatırlattı.