Samanyolu Haber /Gündem / Rus Büyükelçi: müzakereye hazırız /13 Haziran 2023 10:16

Rus Büyükelçi: müzakereye hazırız

Rusya'nın Viyana Büyükelçisi Dmitry Lyubinsky, ülkesinin Ukrayna krizini çözmek için müzakerele açık olduğunu söyledi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Dmitry Lyubinsky, Express haber portalına verdiği röportajda, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri ihtilafı çözmek için barışçıl müzakerelere ve olası arabulucuların tüm "tarafsız ve yapıcı önerilerini" değerlendirmeye hazır olduğunu söyledi. 

Büyükelçiye göre arabulucu ve teklifleri elbetteki çok önemli. Fakat 
Moskova'nın tüm "dürüst, ciddi, tarafsız, iyi düşünülmüş ve yapıcı" önerileri değerlendirmeye hazır olduğunu vurguladı. 

Lyubinsky, Çin'in tekliflerinde buna benzer pek çok fikir olduğunu sözlerine ekledi. Diplomat, Rusya'nın da Türkiye'nin bu konudaki çabalarını "gerçekten takdir ettiğini" belirterek, "tahıl anlaşması"nı örnek gösterdi. Ayrıca Afrika ülkeleri ve Vatikan'ın da "rol oynayabilecek" barış girişimlerini hatırlattı.
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