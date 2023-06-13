Samanyolu Haber /Gündem / Kollektif Güvenlik Örgütü üyelerinden Ukrayna savaşına katılım oluyor /13 Haziran 2023 10:18

Kollektif Güvenlik Örgütü üyelerinden Ukrayna savaşına katılım oluyor

Rusya Devlet Duması, Ukrayna tarafında Kollektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkelerinden savaşa katılım olduğunu tartıştı.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Duma milletvekili Zatulin: KGAÖ ülkelerinden vatandaşlar Ukrayna tarafında askeri operasyona katılıyor dedi. 

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'ne (KGAÖ) bağlı ülkelerin vatandaşları, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafında askeri operasyona katılıyor. Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Komitesi Başkanı ve Yurttaşlarla İlişkiler Komisyonu Başkan Yardımcısı Konstantin Zatulin tarafından bu konu hakkında parlamento basınına bilgi verildi.

Zatulin, “Şu anda çatışmalar sırasında Kazakistan veya Kırgızistan askeri personelini kendi tarafımıza nasıl çekebileceğimizin uğraşını yapıyoruz. Fakat bu ülkelerden bazı insanlar karşı tarafta savaşmasa bizim için daha iyi olur. Ve bu maalesef oluyor. Tabii ki, bu ülkelerin yönetimleri iradesiyle değil.” ifadelerini kullandı. 

Duma milletvekili, bu olguyu  KGAÖ ülkelerinin Rus karşıtı duygularıyla açıklıyor. “Her şeyden önce, KGAÖ üyesi olan devletler de dahil olmak üzere bazı ulusal seçkinlerin Rus karşıtı olması nedeniyle bu durum gerçekleşiyor. Bu konuyla ilgilenmemiz gerekiyor” açıklaması yaptı.
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