Erbakan pazarlığa yüksekten başladı: İstanbul'a karşılık ne istedi?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Meclis'te iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdikten bir gün sonra dün AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Erdoğan'ın talebiyle gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Erbakan görüşmeyle ilgili "Seçimle ilgili birtakım konular müzakere edildi ancak şu aşamada bu kadarıyla iktifa etmek daha uygun olur. Bizim de teşkilatımızla, yetkili kurullarımızla değerlendirmeler, istişareler yapmamız gerekir" açıklamasını yaptı.







Görüşmede Erdoğan'ın, İstanbul, Ankara ve İzmir için destek istediği ancak Erbakan'ın bu destek için bir şart sunduğu iddia edildi.





NTV'nin haberine göre Erbakan'ın, AKP'nin kendilerine büyükşehirlerden birinde destek verilmesi halinde konuyu parti yönetimine aktaracağını söylediği öne sürüldü. Buna göre Erbakan Erdoğan'a Bursa ve Malatya gibi oy potansiyeli yüksek illeri işaret etti.

