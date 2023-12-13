Samanyolu Haber /Dünya / Flaş istihbarat bilgisi: Rusya, Ukrayna savaşında 315 bin askerini kaybetti /13 Aralık 2023 17:09

Flaş istihbarat bilgisi: Rusya, Ukrayna savaşında 315 bin askerini kaybetti

2022 Şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili olarak ortaya çıkan istihbarat raporu dünya gündemine bomba gibi düştü. Kısa süre önce gizliliği kaldırılan ABD istihbarat raporuna göre Ukrayna savaşında 315 bin Rus askeri öldü ya da yaralandı.

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Reuters haber ajansı kısa süre önce gizliliği kaldırılan ABD'ye ait bir istihbarat raporunu paylaştı. Rapora göre Ukrayna savaşında 315 bin Rus askeri öldü ya da yaralandı. Bu rakamın savaş başında Rusya'nın sahip olduğu personelin yaklaşık yüzde 87'sine mâl olduğu bilgisine yer verildi.

GİZLİLİĞİ KALDIRILAN İSTİHBARAT RAPORU SES GETİRDİ
İstihbarat konusunda bilgi sahibi bir kaynak, Salı günü yaptığı açıklamada gizliliği kaldırılan ABD istihbarat raporunda ayrıca Moskova'nın Ukrayna ordusuna verdiği personel ve zırhlı araç kayıplarının Rusya'nın askeri modernizasyonunu 18 yıl geriye götürdüğü değerlendirildi. Ancak Rus yetkililer Batı'nın savaştaki Rus ölü sayısına ilişkin tahminlerinin büyük ölçüde abartılı olduğunu ve neredeyse her zaman Ukraynalıların kayıplarını olduğundan az gösterdiğini söyledi.

"315 BİN RUS ASKERİ ÖLDÜ YA DA YARALANDI"
Kaynaklar kısa süre önce gizliliği kaldırılan ABD istihbarat raporunun, Rusya'nın Ukrayna'yı topyekün işgaline Şubat 2022'de 360 bin personelle başladığını değerlendirdiğini söyledi. Kaynaklar, rapora göre o tarihten bu yana 315 bin Rus askerinin ya da Rusya'nın savaşa başladığı toplam sayının yaklaşık yüzde 87'sinin öldüğünü ya da yaralandığını söyledi.

"KAYIPLAR NEDENİYLE ASKERE ALMA ŞARTLARINI GEVŞETTİ"
Bilgi sahibi kaynak, Rusya'nın bu kayıplar nedeniyle Ukrayna'da görevlendirmek üzere askere alma standartlarını gevşettiğini sözlerine ekledi ve "Kayıpların büyüklüğü Rusya'yı savaşma kabiliyetini sürdürmek için olağanüstü tedbirler almaya zorladı. Rusya 2022'nin sonlarında 300 bin kişilik kısmi seferberlik ilan etti ve hükümlülerin ve yaşlı sivillerin askere alınmasına izin vermek için standartları gevşetti" dedi.
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