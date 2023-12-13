Müdürün hırsızlığı ortaya çıktı: AKP'ye yakın sendikada yönetici

Cumhuriyet'in haberine göre müdür Çolak'ın kendisini görevli gibi gösterip, Antalya’da sendikanın düzenlediği Filistin’e destek mitingine katıldığı ortaya çıktı. Çolak’ın mitingde olduğu gün öğretmen ek ders tahakkuk çizelgesine kendisini çalışıyor gibi gösterdiği de belirlendi.





Diğer öğretmenler, çizelge üzerinde yapılan ek ders oyununu fark ederek CİMER’e ve Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı’na kamu zararı oluşturduğu yönünde ihbarda bulundu. İhbar sonrası, Milli Eğitim Müdürlüğü, soruşturma başlatarak müfettiş görevlendirdi.





Okula müfettişin gelmesi ardından Çolak’ın görevlendirme çizelgesi üzerinde düzeltme yapmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı ortaya çıktı.