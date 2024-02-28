Erbakan'dan Erdoğan'ı çok kızdıracak çıkış!

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, YRP’nin Ankara adayı Suat Kılıç ile birlikte Dikmen Sokullu halk pazarında yurttaşlarla bir araya geldi.







Erbakan'a Erdoğan Yeniden Refah'tan aday olan eski AKP'lilerle ilgili soru soruldu.





Erbakan, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AKP'den istifa edip Yeniden Refah'tan aday olanlarla ilgili “Bizden ayrılanları aday gösteriyorlar” sözleri soruldu. Erbakan muhabire İYİ Parti’den istifa eden Nebi Hatipoğlu’nun AKP’den aday olmasını hatırlatarak cevap verdi.





Erbakan "Bir İYİ Parti milletvekili de biliyorsunuz İYİ Parti'den istifa etti, Cumhur İttifakı'nın, AKP'nin Eskişehir adayı oldu. Bunlar siyasetin içinde olan şeyler. Dolayısıyla biz de en yüksek oyu almak için bir mücadele içerisindeyiz" dedi.





İYİ Parti'den istifa eden Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, AKP'ye geçmiş, rozetini bizzat Erdoğan takmıştı. Hatipoğlu daha sonra AKP'nin Eskişehir adayı olarak gösterilmişti.